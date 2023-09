Wei­sen­dorf. Am 14.09.23 um 23:10 Uhr brann­ten am Hal­ler Wei­her ein paar Büsche. Die FFW Buch konn­te den Brand schnell ablö­schen. Die Brand­ur­sa­che ist unklar. Ver­letzt wur­de durch den Brand niemand.

Heß­dorf. Im Gewer­be­park 11 wur­de am Sams­tag, den 09.09.23 im Zeit­raum von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr ein Dis­play der Mar­ke Kiox (BUI330) von einem abge­stell­ten Fahr­rad ent­wen­det. Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl nimmt die PI Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Her­zo­gen­au­rach. Am Don­ners­tag, den 14.09.23 gegen 10:30 Uhr kam es an der Kreu­zung Hans-Mai­er-Stra­ße/­Wald­stra­ße zu einem tra­gi­schem Unfall­ereig­nis. Ein Auto­fah­rer erlitt einen Herz­in­farkt und ver­lor das Bewusst­sein. Dar­auf­hin roll­te das Fahr­zeug über die Stra­ße gegen einen Licht­mast, wel­cher durch den Anstoß abknick­te. Trotz schnel­ler Sofort­maß­nah­men und medi­zin­scher Ver­sor­gung ver­starb der Auto­fah­rer noch an der Unfallstelle.