Unfäl­le

Dormitz. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 15:50 Uhr kam es in der Haupt­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Fahr­zeu­gen. Eine 38-jäh­ri­ge Ford-Fah­re­rin befuhr die Sebald­stra­ße in Fahrt­rich­tung Orts­mit­te. Als sie nach rechts auf die Haupt­stra­ße abbie­gen woll­te, über­sah sie die vor­fahrts­be­rech­tig­te 45-jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin. Es kam zum Zusam­men­stoß im Ein­mün­dungs­be­reich. Der Sach­scha­den wird auf ins­ge­samt 5.000,- Euro geschätzt. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nie­mand, bei­de Fahr­zeu­ge waren nach dem Zusam­men­stoß noch fahrbereit.

Unfall­fluch­ten

Bam­mers­dorf. Am Don­ners­tag­abend tou­chier­te ein 17-jäh­ri­ger Trak­tor­fah­rer beim Rück­wärts­fah­ren in der Örtel­berg­stra­ße einen Baum. Ohne sich um den Scha­den von ca. 1.000,- Euro zu küm­mern, ent­fern­te er sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te dies jedoch beob­ach­ten und infor­mier­te dar­auf­hin die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim. Der Unfall­ver­ur­sa­cher konn­te kur­ze Zeit spä­ter durch die Beam­ten ange­trof­fen wer­den, die­ser gab an, kei­nen Zusam­men­stoß bemerkt zu haben. Die Scha­dens­hö­he an der rech­ten hin­te­ren Fahr­zeug­sei­te wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Im Zeit­raum zwi­schen Mon­tag, den 21.08.2023, und Frei­tag, den 01.09.2023, ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter das Fahr­rad eines 13-Jäh­ri­gen. Das Moun­tain­bike der Mar­ke Bulls in der Far­be rot/​weiß, stand abge­sperrt in einem Kel­ler­ab­teil eines Mehr­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses in der Reg­nitz­stra­ße. Das Fahr­rad hat­te einen Rest­wert von ca. 170,- Euro. Die Poli­zei ermit­telt und sucht nach Zeu­gen des Dieb­stahls. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei in Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. In einem Dro­ge­rie­ge­schäft in der Haupt­stra­ße konn­ten zwei unbe­kann­te Per­so­nen dabei beob­ach­tet wer­den, wie sie drei hoch­wer­ti­ge Par­fums aus dem Regal ent­nah­men und in eine ihrer mit­ge­führ­ten Taschen steck­ten. Auf Anspra­che flüch­te­ten die bei­den bis­her unbe­kann­ten Täter aus dem Geschäft. Eine Nah­be­reichs­fahn­dung ver­lief nega­tiv. Die Täter kön­nen wie folgt beschrie­ben werden:

Ein Mann, ca. 170cm, ca. 30 Jah­re, schwar­zer Pull­over, schwar­ze Jacke mit Kapu­ze, Adi­das Snea­k­er in schwarz mit wei­ßen Strei­fen, und

eine Frau, ca. 30 Jah­re, hoch­ge­steck­te schwar­ze Haa­re, schwar­zes Top, Tat­too (Skor­pi­on) am lin­ken Schulterblatt.

Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei 362,95 Euro. Wer Hin­wei­se auf die Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Bei einer rou­ti­ne­mä­ßi­gen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Bam­ber­ger Stra­ße konn­ten am Don­ner­sta­bend Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim bei einem 34-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer, Alko­hol­ge­ruch wahr­neh­men. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ten Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert 1,38 Pro­mil­le. Dar­auf­hin wur­de dem 34-Jäh­ri­gen die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und zur Blut­ent­nah­me in ein nahe­ge­le­ge­nes Kli­ni­kum ver­bracht. Es wur­de ein Buß­geld­ver­fah­ren eingeleitet.