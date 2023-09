Fah­ren ohne Fahrerlaubnis

Göß­wein­stein. Am Don­ners­tag­abend wur­de im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le ein 23-jäh­ri­ger Rol­ler­fah­rer in der Pezold­stra­ße ange­hal­ten. Bei der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten fest, dass er kei­nen Füh­rer­schein besitzt. Ihm wur­de daher die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und sei­nen Nach­hau­se­weg durf­te er zu Fuß fort­set­zen. Außer­dem muss sich der jun­ge Mann wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis verantworten.

Dieb­stahl

Kirch­eh­ren­bach. In der Zeit von Mitt­woch- auf Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­den am Fried­hof Pflan­zen ent­wen­det. Es han­delt sich hier­bei um Blü­ten der „Fet­ten Hen­ne“, die bereits vor Jah­ren auf den Urnen­röh­ren­grä­bern im frei­zu­gäng­li­chen Fried­hof gepflanzt wur­den. Es ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von 150 EUR. Wer Hin­wei­se zu der Tat geben kann, kann sich bei der Poli­zei Eber­mann­stadt melden.

Grä­fen­berg. In der ver­gan­ge­nen Woche ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter das Dis­play samt Steue­rungs­ein­heit einer Heu­trock­nungs­ma­schi­ne, wel­che sich hin­ter einer Scheu­ne auf dem frei­zu­gäng­li­chen Anwe­sen in Höf­les befand. Die Ein­heit des Her­stel­lers Las­co hat einen Zeit­wert von 1.800 EUR. Wer Hin­wei­se zu deren Ver­bleib geben kann, wen­det sich bit­te an die Poli­zei Ebermannstadt.

Ver­kehrs­über­wa­chung

Gräfenberg/​Pretzfeld. Im Rah­men der Schul­weg­über­wa­chung führ­te die Poli­zei Eber­mann­stadt und die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg am Don­ners­tag wie­der mehr­stün­di­ge Geschwin­dig­keits­mes­sun­gen durch. Bei einem Durch­lauf von meh­re­ren hun­dert Fahr­zeu­gen kam es erfreu­li­cher­wei­se nur zu einer Ver­war­nung. Der Pkw-Fah­rer durch­fuhr die Mess­stel­le mit 67 km/​h bei erlaub­ten 50 km/​h gemessen.