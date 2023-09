Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Ein in der Kapel­len­stra­ße abge­stell­tes Moun­tain­bike wur­de am 14.09. zwi­schen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr gestoh­len. Das blau-rote Fahr­rad war mit einem Spi­ral­schloss ver­sperrt. Wer etwas Ver­däch­ti­ges bemerkt hat wird gebe­ten sich unter 0951–9129-210 zu melden.

BAM­BERG. Bereits am 12.09. wur­de zwi­schen 18.00 Uhr und 18.10 Uhr ein Kin­der­fahr­rad gestoh­len, das in der Gereuth­stra­ße abge­stellt war. Die Poli­zei Bam­berg-Stadt bit­tet Zeu­gen, die etwas Ver­däch­ti­ges beob­ach­tet haben, sich unter 0951/9129–210 zu melden.

BAM­BERG. In einem Bam­ber­ger Dro­ge­rie­markt wur­den drei Per­so­nen beob­ach­tet, wie sie Par­fum ein­steck­ten und den Laden ohne zu zah­len ver­lie­ßen. Anschlie­ßend gin­gen sie in einen nahe­ge­le­ge­nen Super­markt, wo sie diver­se Lebens­mit­tel ent­wen­de­ten. Bei einer Durch­su­chung durch die Poli­zei wur­den zudem Klei­dungs­stücken auf­ge­fun­den, die eben­falls nicht bezahlt wur­den. Das Die­bes­gut wur­de sicher­ge­stellt und an die jewei­li­gen Geschäf­te zurück­ge­ge­ben. Die drei Per­so­nen erwar­tet nun eine Strafanzeige.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. Zwi­schen 12.09. und 14.09. beschmutz­ten Unbe­kann­te in der Auf­seß­stra­ße ein Holz­tor mit Graf­fi­ti. Über eine Grö­ße von etwa 25cm auf 30 cm sprüh­ten sie hier­bei ein männ­li­ches Geschlechts­teilt sowie ein Haken­kreuz. Der Sach­scha­den befin­det sich im unte­ren drei­stel­li­gen Bereich. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter 0951–9129-210 entgegen.

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom 12.09., 22.00 Uhr bis zum 13.09., 10.00 Uhr wur­de ein Daim­ler mut­wil­lig beschä­digt. Das Fahr­zeug war im Park­haus in der Lich­ten­hai­de­stra­ße abge­stellt. Durch eine Del­le in der Motor­hau­be trat ein Scha­den von über 1000 Euro ein. Zeu­gen, die Anga­ben zum Täter machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter 0951/9129–210 zu melden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am 14.09. zwi­schen 16.20 Uhr und 17.10 Uhr wur­de ein gepark­ter Audi in der Hegel­stra­ße ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher, mög­li­cher­wei­se ein Fahr­rad­fah­rer, ent­fern­te sich anschlie­ßend ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Die Poli­zei Bam­berg-Stadt bit­tet Zeu­gen, die Anga­ben zum Ver­ur­sa­cher machen kön­nen, sich unter 0951/9129–210 zu melden.

BAM­BERG. Zwi­schen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr wur­de am 13.09. ein Opel auf dem OBI-Park­platz im Bam­ber­ger Hafen ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich nach dem Unfall ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Dem Besit­zer des Opel ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 1000 Euro. Wer konn­te den Unfall beob­ach­ten? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter 0951–9129-210 zu melden.