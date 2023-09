Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder kommt am Frei­tag, 15.9.2023 ab 19 Uhr nach Erlan­gen in die Heinrich-Lades-Halle

Zur gemein­sa­men Haupt­ver­an­stal­tung der CSU Kreis­ver­bän­de Erlan­gen und Erlan­gen-Höch­stadt kommt am Frei­tag, 15.9.2023 ab 19 Uhr der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent und CSU-Par­tei­vor­sit­zen­de Dr. Mar­kus Söder nach Erlan­gen in die Heinrich-Lades-Halle.

Der Land­tags- und Bezirks­tags­wahl­kampf 2023 geht in sei­ne hei­ße Pha­se. In Erlan­gen setzt die CSU aus Stadt und Land­kreis mit ihrer gemein­sa­men Haupt­ver­an­stal­tung einen star­ken Akzent: Am kom­men­den Frei­tag, 15.9.2023 kommt auf Ein­la­dung der bei­den Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­ten im Baye­ri­schen Land­tag Joa­chim Herr­mann und Wal­ter Nus­s­el der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent und CSU-Par­tei­vor­sit­zen­de Dr. Mar­kus Söder nach Erlangen.

Ab 19 Uhr wird Söder in der Hein­rich-Lades-Hal­le am Rat­haus­platz über die Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen der baye­ri­schen Poli­tik in der kom­men­den Wahl­pe­ri­ode spre­chen. Im Rah­men der Ver­an­stal­tung wer­den sich auch die CSU-Direkt­kan­di­da­tin­nen für die Bezirks­tags­wahl, Bezirks­rä­tin­nen Alex­an­dra Wun­der­lich und Dr. med. Ute Salz­ner vorstellen.

Zu die­ser zen­tra­len Ver­an­stal­tung in Erlan­gen und dem Land­kreis Erlan­gen Höch­stadt sind alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich ein­ge­la­den. Um Anmel­dung per E‑Mail an joachim.​herrmann@​csu-​bayern.​de wird zur bes­se­ren Pla­nung bis 14.9.2023 gebeten.