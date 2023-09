Vor­fahrt für Familien,

zukunfts­fä­hi­ge Arbeitsplätze

und ein ver­läss­li­ches sozia­les Netz.

Das sind mei­ne Kernanliegen.

Mir geht es um die Men­schen, um ihre Anlie­gen, nicht um Ideo­lo­gie, son­dern um pra­xis­taug­li­che Lösungen.

Ein gutes Leben in Sicher­heit und vol­ler Chan­cen, das sol­len unse­re Kin­der und wir füh­ren kön­nen. Dafür set­ze ich mich ein.

Grund­la­ge sind eine hoch­wer­ti­ge Bil­dung, eine star­ke nach­hal­ti­ge Wirt­schaft und eine zukunfts­ori­en­tier­te Poli­tik, die Inno­va­tio­nen vor­an­treibt und den Zusam­men­halt fördert.

Fami­li­en stär­ken, unse­ren Kin­dern beste Bil­dung in Kita und Schu­le ermög­li­chen. Das liegt mir beson­ders am Her­zen. Des­halb mein Ein­satz für 180.000 neue Kita- und Hort­plät­ze sowie 8.000 neue Stel­len in den Schulen.

Ich set­ze ich mich für eine zukunfts­fe­ste Gesund­heits- und Pfle­ge­ver­sor­gung ein, nicht nur in der Stadt, son­dern auch auf dem Land. In Bam­berg för­dern wir z.B. das neue Demenz­zen­trum und die Moder­ni­sie­rung des Kli­ni­kums, gleich­zei­tig inve­stie­ren wir in die Landkreis-Krankenhäuser.

Ein wei­te­rer mei­ner Schwer­punk­te ist eine star­ke und nach­hal­ti­ge Wirt­schaft. Für unse­re Regi­on Bam­berg ist dabei beson­ders wich­tig: den Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess in der Auto­mo­bil­bran­che aktiv zu beglei­ten und Inno­va­tio­nen zu för­dern. Bei­spie­le sind der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park Hall­stadt, die Was­ser­stoff-Brenn­stoff­zel­len von Bosch, das Aus­bil­dungs­zen­trum fürs Hand­werk und die Pro­jek­te der High­tech Agenda.

Beim Kli­ma­schutz set­ze ich auf Tech­no­lo­gie­of­fen­heit, Augen­maß und Mit­ein­an­der. Nie­mand soll über­la­stet wer­den. Anrei­ze statt Ver­bo­te, pra­xis­taug­li­che Lösun­gen statt ideo­lo­gi­scher Ein­bahn­stra­ßen: Ob Kli­ma­wan­del oder Fach­kräf­te­si­che­rung, bei allen Her­aus­for­de­run­gen haben wir als CSU stets die Anlie­gen der Men­schen im Blick.

Als CSU ste­hen wir für Sicher­heit, für Sta­bi­li­tät und Hand­lungs­fä­hig­keit. Ich ste­he für eine chan­cen­rei­che Ent­wick­lung mei­ner Hei­mat­re­gi­on Bamberg.

Für die Anlie­gen der Men­schen möch­te ich mich als direkt gewähl­te Land­tags­ab­ge­ord­ne­te auch in Zukunft ein­set­zen. Daher bit­te ich bei der Land­tags­wahl am 8. Okto­ber um Ihre Stimme.

Herz­lich grüßt Sie

Ihre Mela­nie Huml

Home­page: www​.mela​nie​-huml​.de

Face­book: www​.face​book​.com/​m​e​l​a​n​i​e​.​h​uml

Insta­gram: www​.insta​gram​.com/​m​e​l​a​n​i​e​.​h​u​m​l​.​b​a​m​b​erg