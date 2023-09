In den Näch­ten der ver­gan­ge­nen Woche kam es zu einer Viel­zahl an Sach­be­schä­di­gun­gen und Dieb­stäh­len von Wer­be­trä­gern jeder Form. Beson­ders dreist: Straf­tä­ter grif­fen mehr­fach inner­halb von 24 Stun­den an – und mach­ten Fehler.

Hier­zu sag­te Kreis­rat Mario Schul­ze, der Spit­zen­kan­di­dat der AfD Ober­fran­ken für die Bezirks­tags­wahl: „Wer sei­ner poli­ti­schen Über­zeu­gung mit Straf­ta­ten Aus­druck ver­lei­hen will, gehört hart bestraft. Es mag sein, dass sich der Scha­den in die­sen Fäl­len nur auf weni­ge Euro pro Fall beläuft. Regel­mä­ßig führt dies dazu, dass die Straf­ta­ten kaum ernst­haft ver­folgt wer­den. Selbst dann, wenn ein Täter ein­deu­tig ermit­telt wer­den konn­te, droht nahe­zu kei­ne Stra­fe. Die Scha­dens­hö­he darf bei der Ver­fol­gung sol­cher Delik­te aber kei­ne Rol­le spie­len. Straf­ta­ten, die began­gen wer­den, um den poli­ti­schen Wett­be­werb zu beein­flus­sen, soll­ten kon­se­quent ver­folgt werden.“

In der Nacht vom Don­ners­tag auf Frei­tag kam es zu gro­ßen Zer­stö­run­gen im Orts­kern von Eckers­dorf. Wer­be­trä­ger der AfD wur­den aber bereits im Lau­fe des Tages vor­her entwendet.

„Weni­ge Stun­den vor dem erneu­ten Über­fall auf unse­re Wer­be­trä­ger in Eckers­dorf war ich bereits bei der Poli­zei, um Straf­an­zei­ge zu erstat­ten. Am Mitt­woch wur­den zwei Wer­be­trä­ger in der Gemein­de ent­wen­det. Ich bat die Poli­zei, in der Ange­le­gen­heit tätig zu wer­den. Ob die Poli­zei erfolg­reich war, kann ich nicht sagen – aber sie konn­te lei­der nicht ver­hin­dern, dass nur weni­ge Stun­den spä­ter unweit des ersten Tat­orts wei­te­re Wer­be­trä­ger der AfD und ande­rer Par­tei­en beschä­digt wor­den sind. Die Täter waren offen­sicht­lich mit Werk­zeu­gen unter­wegs – teil­wei­se ris­sen sie die Pla­ka­te mit Gewalt aus den Befe­sti­gun­gen. Sol­che Straf­tä­ter sind in Wirk­lich­keit die Anti­de­mo­kra­ten.“, so Schul­ze weiter.

Die AfD Bay­reuth nimmt die­se jüng­sten Ereig­nis­se als Ansporn für den wei­te­ren Wahl­kampf. Für wei­te­re Hin­wei­se über beschä­dig­te, zer­stör­te oder feh­len­de Wer­be­trä­ger (oder für Hin­wei­se über die Straf­tä­ter, die sich an den Wer­be­trä­gern ver­gan­gen haben) ist die AfD Bay­reuth jeder­zeit dank­bar (info@​afd-​bayreuth.​de). Zer­stör­te Wer­be­trä­ger wer­den – wie auch in der Ver­gan­gen­heit in Eckers­dorf und ande­ren Ort­schaf­ten – umge­hend ersetzt.