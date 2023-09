15. Sept. 2023, 13:30 Uhr Markt­platz Herzogenaurach

Zum glo­ba­len Kli­ma­streik der Fri­days for Future am 15. Sep­tem­ber 2023 gehen auch die Par­ents for Future Her­zo­gen­au­rach auf die Stra­ße, um für den Kli­ma­schutz zu demon­strie­ren. Wir befin­den uns mit­ten in der Kli­ma­kri­se. Des­we­gen müs­sen wir jetzt raus aus Koh­le, Öl und Gas, brau­chen eine ech­te Ver­kehrs­wen­de und einen Auf­bruch auf allen Ebe­nen. Nie zuvor war es wich­ti­ger als in die­sem Jahr, dass Men­schen welt­weit für Kli­ma­schutz auf­ste­hen und zei­gen, dass ehr­li­ches, schnel­les Han­deln drin­gend not­wen­dig ist.

Kata­stro­phen wie Über­schwem­mun­gen, Trocken­heit und Hit­ze­wel­len tre­ten immer häu­fi­ger auf und ver­ur­sa­chen unvor­stell­ba­res Leid. Obwohl das Pro­blem lan­ge bekannt ist, hören Kon­zer­ne und Regie­run­gen nicht mit der Zer­stö­rung des Pla­ne­ten auf – sie befeu­ern sie statt­des­sen aktiv weiter.

Es müs­sen auf allen Ebe­nen daher Hand­lungs­in­itia­ti­ven ergrif­fen wer­den, ins­be­son­de­re auch lokal. Daher demon­striert Par­ents for Future auch hier in Her­zo­gen­au­rach. Wir for­dern für Her­zo­gen­au­rach, dass lokal wesent­lich mehr durch­ge­führt wird, um dem Kli­ma­wan­del ent­ge­gen zu wir­ken. Die Zie­le sind zwar gesetzt, pas­sie­ren tut aber zu wenig. Denn auch in Her­zo­gen­au­rach wird noch viel zu wenig unter­nom­men, um die CO2-Emis­sio­nen zu redu­zie­ren und die Kli­ma­kri­se wirk­sam zu bekämp­fen. Trotz Euro­pean Ener­gy Award (eea) in Gold!

Hier­bei geht es z.B. um den Umstieg der Ener­gie­ver­sor­gung (z.B. das Fern­wär­me­netz der Her­zo Wer­ke) auf rege­ne­ra­ti­ve Ener­gie, die Ver­mei­dung von Flä­chen­ver­sie­ge­lung und die Ver­mei­dung des Neu­baus wei­te­rer Stra­ßen. Inno­va­ti­ve Kon­zep­te und Maß­nah­men sind gefragt, doch da tut sich die Stadt schwer.

Noch haben wir die Chan­ce und damit die Ver­ant­wor­tung, eine Kli­ma­ka­ta­stro­phe abzu­wen­den. Für den not­wen­di­gen Wan­del müs­sen sek­tor­über­grei­fend grund­le­gen­de Ver­än­de­run­gen statt­fin­den. Vor allem in den Sek­to­ren Ener­gie­er­zeu­gung, Woh­nen und Bau­en, Indu­strie, Trans­port und Ver­kehr sowie Land­wirt­schaft sind enor­me Anstren­gun­gen nötig. Das wirt­schaft­li­che Han­deln darf nicht wei­ter­hin pla­ne­ta­re Gren­zen überschreiten.

Es spre­chen:

Ali Kha­de­mol­hoss­ei­ni, Stu­dent, Menschenrechte

Wal­ter Win­kel­mann, Orts­vor­sit­zen­der der Landwirte

Prof. Dr. Mar­ti­ne Her­pers, Stopp Südumfahrung

Johan­nes Kol­lin­ger, Ener­gie­wen­de ER(H)langen e.V.

Anschlie­ssend folgt ein Demo­zug durch die Stadt.

Par­ents for Future Herzogenaurach