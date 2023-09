Am 10.09.2023 um 08:30 Uhr tra­fen sich die histo­ri­schen Fahr­zeu­ge der Feu­er­weh­ren Her­zo­gen­au­rach, Herolds­berg und Buben­reuth am Park­platz Elters­dorf an der A73, um sich gemein­sam auf den Weg zum Old­ti­mer­tref­fen anläss­lich des 150 jäh­ri­gen Jubi­lä­ums der Feu­er­wehr Plein­feld zu machen.

Gemein­sam ging es dann über die B2 nach Plein­feld, wo wir uns mit den ande­ren 50 Fahr­zeu­gen am Bau­hof tra­fen. Um 11:00 Uhr star­te­te die Old­ti­mer­rund­fahrt durch das Frän­ki­sche Seen­land. Vie­le Men­schen die zufäl­lig unter­wegs waren, waren sicht­lich begei­stert von unse­ren Old­ti­mern und wink­ten uns zu.

In Plein­feld ange­kom­men wur­den wir herz­lich vom Vor­sit­zen­den der Feu­er­wehr begrüßt. Und die Fahr­zeu­ge am Markt­platz in Posi­ti­on gebracht. Selbst­ver­ständ­lich prä­sen­tier­ten wir stolz unse­ren Land­kreis und zogen die neue Fah­ne des histo­ri­schen Lösch­zug Erlan­gen-Höch­stadt auf.

Gegen 16:00 Uhr tra­ten die Fahr­zeu­ge aus dem Land­kreis ERH die Heim­rei­se an und waren sich einig, dass es ein über­aus schö­ner und gelun­ge­ner Tag war. Hof­fent­lich lässt das näch­ste Old­ti­mer­tref­fen nicht lan­ge auf sich warten.