Die Orts­grup­pe Leu­ten­bach des Frän­ki­schen Schweiz Ver­eins (FSV) hat am ver­gan­ge­nen Sams­tag eine Wan­de­rung durch Egloff­stein unter­nom­men. Aus­gangs­punkt war der Wan­der­park­platz „Am Schlehbühl“.

Von dort aus ging es zunächst zum Aus­sichts­punkt „Wil­helms­fel­sen“, von dem sich ein herr­li­cher Blick auf die Burg und in das Tru­bach­tal bot. Anschlie­ßend führ­te der Weg zur Ver­sturz­höh­le „Fel­sen­tor“ und dann zurück in die Ort­schaft „Obe­rer Berg“.

Nach einem kur­zen Abste­cher zur Burg und zur Bar­tho­lo­mä­us­kir­che, ging es über die stei­len Trep­pen des Kirch­wegs tal­wärts, vor­bei am Majo­rats­haus und Amts­haus zum Markt­platz. Dort infor­mier­te Heinz Hof­mann, ein gebür­ti­ger Egloff­stei­ner, die Teil­neh­mer über die Geschich­te von Egloff­stein und der ein­zel­nen Sehenswürdigkeiten.

Nach dem Besuch des Markt­plat­zes lie­fen die Teil­neh­mer über die Raben­stein­stra­ße zum Maler­win­kel, wo sich die ehe­ma­li­ge Syn­ago­ge befindet.

Wei­ter ging es dann zu den „Fel­sen­kel­lern“. Die­se wur­den mit Taschen­lam­pe und Kopf­be­deckung ent­deckt. Auch hier­zu gab Hof­mann wis­sens­wer­tes zur Ent­ste­hung. Im Café Wirth stärk­ten sich die Mit­glie­der des Ver­eins für den zwei­ten Teil der Wanderung.

Die Rück­wan­de­rung ging über den Para­dies­weg. Von dort bot sich den Teil­neh­mern ein ein­ma­li­ger Blick auf den Ort Egloff­stein und die Burg. Näch­ster Halt war der „Römi­schen Gar­ten“, wel­cher von Man­fred Rit­ter erbaut wur­de. Dann wur­de die Schä­fe­rei Distler umrun­det und man stieg über den Fried­hofs­weg hin­auf zum Fried­hof, wo man das Grab des welt­be­rühm­ten Clowns Oleg Popov besuchte.

Anschlie­ßend ging es am Krie­ger­denk­mal vor­bei zur Kir­che, wo der FSV an einer 1/​2‑stündigen Füh­rung teil­nahm. Danach ging es zurück zum Park­platz, an dem die Wan­de­rung ende­te. Zum Aus­klang wur­de in Most­viel, beim Gast­haus Schloss­blick, gemein­sam zu Abend geges­sen. Die Teil­neh­mer waren von der abwechs­lungs­rei­chen Tour begei­stert. Sie lob­ten vor allem die fach­kun­di­gen Erläu­te­run­gen von Heinz Hofmann.