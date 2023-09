VCE über­zeugt spie­le­risch und orga­ni­sa­to­risch auf gan­zer Linie

Nach­dem sich der VC Elt­mann bereits ver­gan­ge­ne Woche mit den Liga­kon­kur­ren­ten aus Schwaig und Gotha mes­sen durf­te, emp­fin­gen die Unter­fran­ken mit den RAM­FI­RE Vol­leys Dres­den und L.E. Vol­leys Leip­zig zwei wei­te­re Kon­tra­hen­ten aus der 2. Vol­ley­ball Bun­des­li­ga Süd zum letz­ten Här­te­test in der Georg-Schä­fer-Hal­le zu Elt­mann. Hier­bei soll­te am Sams­tag nicht nur die spie­le­ri­sche Lei­stung und der sport­li­che Erfolg im Mit­tel­punkt ste­hen, son­dern auch die Mög­lich­keit genutzt wer­den, die letz­ten orga­ni­sa­to­ri­schen Abläu­fe zu pro­ben und krea­ti­ven Con­tent für die sozia­len Medi­en und die Pres­se zu generieren.

Das erste Mal ernst wur­de es für den VC Elt­mann in der zwei­ten Par­tie des Tages. Direkt im Anschluss an das aus­ge­gli­che­ne Match zwi­schen den bei­den Gast­mann­schaf­ten aus Sach­sen (2:2), traf man in der dar­auf­fol­gen­den Par­tie auf das Team aus Dres­den. In einer umkämpf­ten und hoch­klas­si­gen Begeg­nung soll­te auch das zwei­te Spiel des Tages kei­nen Sie­ger her­vor­brin­gen und ende­te eben­falls 2:2 unent­schie­den. „Das Spiel hat uns gezeigt, wie aus­ge­gli­chen die Liga die­ses Jahr ist und unter­streicht, dass Klei­nig­kei­ten am Ende den Unter­schied aus­ma­chen kön­nen. Wir haben gezeigt, dass wir uns sport­lich auf kei­nen Fall ver­stecken müs­sen und wer­den die letz­te Woche nun inten­siv nut­zen, um uns best­mög­lich auf den Sai­son­auf­takt am kom­men­den Wochen­en­de vor­zu­be­rei­ten.“, so Mana­ger Felix Resch­ke nach dem Spiel gegen Dresden.

Noch bes­ser lief es für die Unter­fran­ken dann im letz­ten Spiel des Tages gegen die Mann­schaft aus Leip­zig. Immer bes­ser auf­ein­an­der ein­ge­spielt, selbst­be­wuss­ter und zudem ange­trie­ben von den hei­mi­schen Fans domi­nier­te man die ersten drei Sät­ze und ent­schied die­se völ­lig ver­dient für sich. „Ich will kein Spiel­ver­der­ber sein und bin alles in allem abso­lut zufrie­den mit dem Spiel. Als Trai­ner ärgert es mich dann natür­lich trotz­dem, dass wir im letz­ten Satz etwas nach­ge­las­sen haben und das Spiel nicht kon­se­quent zu Ende gespielt haben. Auch wenn es ein lan­ger Tag war, erwar­te ich von den Jungs vol­le Kon­zen­tra­ti­on und maxi­ma­len Ein­satz bis zum Schluss.“, fin­det Coach Chri­sti­an Jen­de nach dem 3:1 Erfolg doch noch ein win­zi­ges Haar in der Suppe.

Auch neben dem Feld gab es an die­sem Feld eini­ges zu tun und so nutz­te das Team aus Elt­mann das Tur­nier auch als orga­ni­sa­to­ri­sche Gene­ral­pro­be für den ersten Heim­spiel­tag am 23. Sep­tem­ber. So wur­den im Lau­fe des Tages nicht nur die Wer­be­ban­den der alten und neu­en Spon­so­ren auf­ge­baut, son­dern auch das Cate­ring auf die Pro­be gestellt. Außer­dem durf­te Hal­len­spre­cher Ste­fan sein neu­es Equip­ment testen und den Zuschau­ern bereits einen klei­nen Vor­ge­schmack dar­auf geben, was die Fans in der kom­men­den Sai­son erwar­tet. „Die neue Anla­ge ist schon rich­tig stark. Da macht das Gan­ze gleich noch viel mehr Spaß. Natür­lich habe ich noch nicht alles zum Besten gege­ben und mir ein paar musi­ka­li­sche Lecker­bis­sen für die ersten Spiel­ta­ge auf­ge­ho­ben.“, freut sich auch der alte und neue Hal­len­spre­cher des VCE auf die kom­men­de Sai­son und kann es kaum erwar­ten mit den Fans die Mann­schaft nach vor­ne zu peitschen.

Für den VC Elt­mann gilt es in den ver­blei­ben­den Tagen nun, an den letz­ten tak­ti­schen und spie­le­ri­schen Details zu arbei­ten, um dann per­fekt vor­be­rei­tet in die Sai­son zu star­ten. Zum Auf­takt reist das Team um Kapi­tän Johan­nes Engel am kom­men­den Sams­tag nach Bühl, bevor man am dar­auf­fol­gen­den Wochen­en­de das Team aus Leip­zig zum ersten Heim­spiel in der Georg-Schä­fer-Hal­le emp­fängt. „Ich kann es kaum erwar­ten, dass es jetzt end­lich los­geht. Das Wochen­en­de hat uns noch­mal gezeigt, dass wir uns weder spie­le­risch noch orga­ni­sa­to­risch vor irgend­wem ver­stecken müs­sen. Wenn wir unse­re beste Lei­stung zei­gen, wird es jeder Geg­ner schwer gegen uns haben.“, zeigt sich der Kapi­tän selbst­be­wusst und vol­ler Vor­freu­de auf die bevor­ste­hen­de Saison.