Im ersten öffent­li­chen Test­spiel der neu­en Sai­son hiel­ten die Brei­ten­güß­ba­cher Pro B‑Basketballer gegen den BBL-Abstei­ger BBC Bay­reuth bis zur Halb­zeit mit, ehe die Wag­ner­städ­ter am Ende zeig­ten, war­um sie eine Liga höher spie­len. Am Ende sieg­ten sie mit 48:74.

Head­coach Mark Völkl muss­te urlaubs­be­dingt auf Cen­ter Jonas Klaus ver­zich­ten. Kapi­tän Alex Engel und Stef­fen Wal­de stan­den nur ein­ge­schränkt zur Ver­fü­gung und waren noch nicht im Voll­be­sitz ihrer Kräf­te. Der Beginn der Begeg­nung war auf bei­den Sei­ten sehr von der Defen­si­ve geprägt. Die zwei ober­frän­ki­schen Teams mach­ten es sich gegen­sei­tig sehr schwer, erfolg­reich zum Abschluss zu kom­men. Nach über zwei Minu­ten gelan­gen Güß­bachs Neu­zu­gang Luca Wörr­lein die ersten Zäh­ler der Par­tie, gefolgt von zwei wei­te­ren von Nies­lon. Erst nach vier Spiel­mi­nu­ten war der BBC Bay­reuth das erste Mal erfolg­reich, 4:2. In den näch­sten drei Minu­ten war wie­der offen­si­ver Leer­lauf an bei­den Sei­ten des Fel­des, ehe Wörr­lein und Trummeter den Vor­sprung der Haus­her­ren auf 8:2 aus­bau­en konn­ten. Nach einer Aus­zeit von Coach Mla­den Dri­jen­cic fand sein Team in der Offen­si­ve einen Rhyth­mus und star­te­te einen 7:0‑Run zur ersten Füh­rung, 8:9. Güß­bach ging durch Mar­lon Ste­phan erneut in Front, doch die Gäste hat­ten nach den ersten zehn Minu­ten knapp die Nase vorn, 12:13.

Nies­lon eröff­ne­te den zwei­ten Spiel­ab­schnitt gleich mit einem Drei­er. Aller­dings zog Bay­reuth defen­siv merk­lich an, wes­we­gen die Trö­ster-Trup­pe in den fol­gen­den fünf Minu­ten kei­ne Punk­te erziel­te. Das nutz­ten die Wag­ner­städ­ter gna­den­los aus und zogen mit einem 15:0‑Lauf auf 15:28, kur­ze Zeit spä­ter gar auf 17:32 davon. Nach zwei Aus­zei­ten von Head­coach Mark Völkl fand sei­ne Mann­schaft wie­der Lösun­gen gegen die aggres­si­ve Abwehr und ver­kürz­te den Rück­stand durch Ste­phan, Trummeter und Wag­ner auf 25:32. Bay­reuths letz­ter Wurf fand noch sein Ziel, wes­we­gen es beim Stand von 25:35 in die Halb­zeit­pau­se ging.

Auch im drit­ten Vier­tel konn­te sich der Pro A‑Ligist vor­erst nicht wei­ter abset­zen. Die Gelb­schwar­zen hat­ten durch Engel und Wal­de die pas­sen­de Ant­wort auf Bay­reuths Zäh­ler parat. Kur­ze Zeit spä­ter punk­te­ten Wörr­lein und Nies­lon, sodass es nach 26. Minu­ten 35:45 stand. Erst zum Vier­tel­en­de konn­ten sich die Gäste mit zwei Drei­ern deut­li­cher abset­zen, 35:53.

Im Schluss­vier­tel war nun die kör­per­li­che Über­le­gen­heit der Wag­ner­städ­ter deut­lich zu spü­ren. Wäh­rend bei Güß­bach nach einer har­ten Trai­nings­wo­che und einem nicht öffent­li­chen Test­spiel am Tag zuvor die Kräf­te schwan­den, kam Bay­reuth immer mehr ins Rol­len. So bau­ten sie den Vor­sprung kon­ti­nu­ier­lich bis auf 38:69 aus. Danach gab es noch­mals ein Auf­bäu­men der Trö­ster-Trup­pe, sodass Wörr­lein, Trummeter und Nies­lon den Rück­stand bis zum Spie­len­de auf 48:74 ver­kür­zen konn­ten. Coach Völkl war mit dem Auf­tritt den­noch zufrie­den und konn­te wich­ti­ge Leh­ren aus dem Spiel mitnehmen.

Wei­ter geht es bereits am kom­men­den Wochen­en­de mit den näch­sten bei­den Test­spie­len. Im Rah­men der Sai­son­er­öff­nungs­ta­ge trifft der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach am Sams­tag um 19 Uhr auf den letzt­jäh­ri­gen Play­off-Final­geg­ner hapa Ans­bach, ehe am Sonn­tag um 17 Uhr die Begeg­nung gegen die Bas­ket­ball Löwen Erfurt, einem Favo­ri­ten um die Mei­ster­schaft in der Pro B, ansteht. Bei­de Spie­le fin­den in der Hans-Jung-Hal­le statt.

Brei­ten­güß­bach: Nies­lon (14/2 Drei­er), Ste­phan (11/1), Wörr­lein (10), Trummeter (6), Wag­ner (3), Engel (2), Wal­de (2), Bau­er, Dip­pold, Feuerpfeil