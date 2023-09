Bereits seit sechs Jah­ren orga­ni­siert die Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt“ gemein­sam mit vie­len Partner*innen die Cobur­ger Kin­der­kul­tur­wo­che. Auch in der dies­jäh­ri­gen Herbst­fe­ri­en­wo­che prä­sen­tie­ren Cobur­ger Muse­en, Kul­tur­ein­rich­tun­gen, Ver­ei­ne und Insti­tu­tio­nen einen kosten­lo­sen Ein­blick in die bun­te Kul­tur­land­schaft der Stadt Coburg. Alle Kin­der im Alter von 6 – 13 Jah­ren kön­nen vom 30. Okto­ber bis zum 5. Novem­ber 2023 an unter­schied­li­chen Work­shops und Ver­an­stal­tun­gen teil­neh­men, vie­le Ange­bo­te aus­pro­bie­ren und Neu­es kennenlernen.

„Coburg hat viel zu bie­ten, ins­be­son­de­re im kul­tu­rel­len Bereich“, sagt 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin. „Bil­dung ist ein Schlüs­sel für die Zukunft und Kul­tur spielt hier­bei eine essen­zi­el­le Rol­le. Mit der Kin­der­kul­tur­wo­che eröff­nen wir allen Kin­dern, unab­hän­gig von ihrer Her­kunft, einen kosten­lo­sen Zugang zum kul­tu­rel­len und krea­ti­ven Ange­bot unse­rer Stadt und unter­stüt­zen somit ihre Bil­dung und Entwicklung.“

Das Pro­gramm beinhal­tet vie­le ver­schie­de­ne Ange­bo­te zum Aus­pro­bie­ren, Stau­nen und Mit­ma­chen. Eine Schnit­zel­jagd in einer ande­ren Spra­che, einen Film selbst „malen“ und anschlie­ßend auf die Lein­wand brin­gen oder eine Ent­deckungs­tour durch Schloss Ehren­burg: Hier ist wirk­lich für jedes Kind etwas Pas­sen­des dabei.

„Es ist jedes Jahr aufs Neue eine gro­ße Freu­de, gemein­sam mit so vie­len unter­schied­li­chen, auch neu­en Insti­tu­tio­nen und Part­nern, eine so umfang­rei­che Ver­an­stal­tung auf die Bei­ne zu stel­len“, berich­tet Bian­ca Haisch­ber­ger, Lei­te­rin der Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demo­gra­fie“. „An die­ser Stel­le möch­te ich mich für den tol­len Ein­satz aller Akteu­re, aber auch bei der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels für die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung, herz­lich bedan­ken. Nur durch das Mit­wir­ken eines jeden ein­zel­nen kön­nen wir die Kin­der­kul­tur­wo­che seit mitt­ler­wei­le sechs Jah­ren in die­sem Umfang anbie­ten“, so Bian­ca Haisch­ber­ger weiter.

Alle Infor­ma­tio­nen zur Kin­der­kul­tur­wo­che, das Pro­gramm sowie die Anmel­de­mas­ken sind unter www​.coburg​.de/​k​i​n​d​e​r​k​u​l​t​u​r​w​o​che zu fin­den. Die Anmel­dung zu den ein­zel­nen Ver­an­stal­tun­gen ist ab sofort bis ein­schließ­lich 22. Okto­ber möglich.

Bei Fra­gen steht das Team der Stabs­stel­le unter 09561/89–3011 oder per E‑Mail an familie@​coburg.​de ger­ne zur Verfügung.

Unser Pro­gramm der dies­jäh­ri­gen Kinderkulturwoche

Asco Coburg: Schnit­zel­jagd gibt es in ver­schie­de­nen Sprachen

Buch­hand­lung Rie­mann: Wie funk­tio­niert eine Buchhandlung?

Cobur­ger Design­fo­rum Ober­fran­ken: Flech­ten mit Weide

Jugend­kunst­schu­le Kunst und Natur – Wir machen Saftfarben

Regen­bo­gen­tanz e.V.:

Kunst­samm­lun­gen Zu Gast bei Fürst und Her­zog – Kostenfreie

der Veste Coburg: Fami­li­en­füh­rung in den Kunst­samm­lun­gen der Veste Coburg

Kunst­ver­eins Coburg e. V.: Vier Aqua­rell-Mal­kur­se mit der Künst­le­rin Gabrie­le Graßmuck

Lan­des­thea­ter Coburg: – Ein Thea­ter­tag zur Ein­füh­rung in die Geschich­te der Fami­li­en­oper „Hän­sel und Gre­tel“ von Engel­bert Humperdinck

– Mati­née „Der Zau­be­rer von Oz“ – Ein­füh­rung in die Geschich­te des dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­mär­chens „Der Zau­be­rer von Oz“

– „Mit­mach­kon­zert“

Natur­kun­de-Muse­um Coburg: Fos­si­li­en fälschen

Schloss Ehren­burg: Schloss­füh­rung: Es gibt vie­le Zim­mer in Schloss Ehren­burg – ein­fa­che und geheimnisvolle

Stadt­bü­che­rei Coburg: Mit­mal­film – aus Bil­dern wer­den Filme

Kin­der bis 13 Jah­re und jeweils eine erwach­se­ne Begleit­per­son erhal­ten frei­en Eintritt:

Naturkunde-Museum

Kunst­samm­lun­gen der Veste Coburg

Zusätz­lich bie­tet das Blaue Kreuz noch einen Work­shop „Medi­en­kom­pe­tenz für alle“ für Kin­der und Jugend­lich zwi­schen 10–18 Jah­re an.