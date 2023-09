Stadt­gar­ten­amt star­tet Namens­su­che – Vor­schlä­ge kön­nen bis 24. Sep­tem­ber 2023 ein­ge­reicht werden

Die­ser Tage hat ein jun­ger Esel­hengst im Bay­reu­ther Tier­park Röh­ren­see das Licht der Welt erblickt. Das Stadt­gar­ten­amt sucht nun einen pas­sen­den Namen für das Foh­len und freut sich auf Namens­vor­schlä­ge aus der Bevölkerung.

Als die Mit­ar­bei­ter des Stadt­gar­ten­am­tes das gesun­de Foh­len ent­deck­ten, mach­te sich Erleich­te­rung breit, denn es lief alles ohne Kom­pli­ka­tio­nen ab. Die Freu­de über den ersten Esel­nach­wuchs seit 2018 war groß. Damals wur­de die Mut­ter des Foh­lens, die Stu­te „Sil­via“ gebo­ren. Vater ist der 2015 eben­falls schon in Bay­reuth zur Welt gekom­me­ne Hengst „Richard“. Der Neu­zu­gang ist also ein ech­ter Bayreuther.

Doch nicht nur in Bay­reuth ist die Geburt eines wei­ßen Esels eine Sel­ten­heit, gibt es doch ins­ge­samt nur etwas über 300 Tie­re die­ser Öster­reich-Unga­ri­schen Barock­esel, die mei­sten davon im Bur­gen­land. Von dort waren auch die aller­er­sten Barock­esel im Jahr 2015 im Rah­men der Kul­tur­part­ner­schaft zur Lan­des­gar­ten­schau nach Bay­reuth gekommen.

Nun stellt sich die Fra­ge, wie der klei­ne Hengst hei­ßen soll. Hier­für freut sich das Stadt­gar­ten­amt auf die Unter­stüt­zung der Bay­reu­ther Bevöl­ke­rung. Namens­vor­schlä­ge kön­nen bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 24. Sep­tem­ber 2023, an die Mail­adres­se tierpark@​stadt.​bayreuth.​de oder per Post­kar­te an das Stadt­gar­ten­amt, Mey­ern­ber­ger Stra­ße 54, 95447 Bay­reuth, geschickt wer­den. Unter allen Ein­sen­dun­gen wird eine Jury einen pas­sen­den Namen aus­wäh­len und der Öffent­lich­keit prä­sen­tie­ren. Das Stadt­gar­ten­amt freut sich auf vie­le ori­gi­nel­le Vorschläge.