BAYREUTH/HOF. Am Frei­tag­mor­gen beging ein Mann in Bay­reuth einen Tank­be­trug mit einem gestoh­le­nen SUV. Als eine Poli­zei­strei­fe das Fahr­zeug anhal­ten woll­te, kam es zur Ver­fol­gungs­fahrt von der A9 bis ins Hofer Stadt­ge­biet. Poli­zei­be­am­te nah­men wenig spä­ter einen Tat­ver­däch­ti­gen fest. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof sitzt die­ser nun in Unter­su­chungs­haft. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Gegen 7.30 Uhr am Frei­tag­mor­gen teil­te die Mit­ar­bei­te­rin einer Bay­reu­ther Tank­stel­le über den Poli­zei­not­ruf einen Tank­be­trug mit. Der Fah­rer eines SUV hat­te sei­ne Tank­schuld nicht bezahlt. Eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Hof konn­te das Fahr­zeug wenig spä­ter auf der A9 aus­ma­chen. Die Anhal­te­si­gna­le der Ver­kehrs­po­li­zi­sten igno­rier­te der Fah­rer. Statt­des­sen ver­such­te er mit hoher Geschwin­dig­keit zu flie­hen. Die anschlie­ßen­de Ver­fol­gungs­fahrt führ­te von der Anschluss­stel­le Naila/​Selbitz über die B173 bis ins Stadt­ge­biet Hof. Dabei soll sich der Fah­rer äußerst rück­sichts­los ver­hal­ten haben, so dass auch Drit­te gefähr­det wur­den. Im Stadt­ge­biet Hof ramm­te der Mann einen Strei­fen­wa­gen bevor er den SUV abstell­te und sei­ne Flucht zu Fuß fortsetzte.

Meh­re­re Poli­zei­strei­fen fahn­de­ten wei­ter inten­siv nach dem Mann. Kur­ze Zeit spä­ter nah­men die Beam­ten einen Tat­ver­däch­ti­gen fest. Die­ser wur­de am Frei­tag­nach­mit­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, der auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Mann erließ. Der 47-Jäh­ri­ge befin­det sich nun in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt. Der Mann muss sich unter ande­rem wegen des Ver­dachts des Dieb­stahls, der Urkun­den­fäl­schung, des Betrugs und des tät­li­chen Angriffs auf Poli­zei­be­am­te ver­ant­wor­ten. Nach der­zei­ti­gem Stand der Ermitt­lun­gen hat­te der 47-Jäh­ri­ge nicht nur den SUV zwei Tage zuvor in Her­ne gestoh­len, son­dern auch ein Kenn­zei­chen­paar, das er am Fahr­zeug anbrach­te. Es ent­stand ein Sach­scha­den im obe­ren vier­stel­li­gen Bereich. Ver­letzt wur­de niemand.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof sucht im Zusam­men­hang mit der Ver­fol­gungs­fahrt drin­gend nach Zeu­gen. Wer hat die Flucht des Täters am Frei­tag­mor­gen auf der A9, der B173 oder im Hofer Stadt­ge­biet beob­ach­tet oder wur­de sogar selbst gefähr­det? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 zu melden.