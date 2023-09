Im Rah­men der Deut­schen Wald­ta­ge der Schutz­ge­mein­schaft Deut­scher Wald wer­den bun­des­weit zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen ange­bo­ten. Am 16. Sep­tem­ber 2023 lädt Sibyl­le Appoldt von 14 bis 17 Uhr zu einer Wald­füh­rung am Feu­er­stein in Eber­mann­stadt an. Dabei wer­den fol­gen­de The­men behandelt:

Wie kön­nen unse­re Wäl­der in der Zukunft aus­se­hen? Hit­ze und Trocken­stress stel­len Wald­be­sit­zen­de vor neue Her­aus­for­de­run­gen. Unse­re Wäl­der ver­än­dern sich sicht­bar durch den Klimawandel.

Wir gehen mit allen Sin­nen durch den Wald, las­sen sei­ne wohl­tu­en­de Atmo­sphä­re auf uns wir­ken und dis­ku­tie­ren die sicht­ba­ren und nicht sicht­ba­ren Ver­än­de­run­gen. Wir suchen nach Hand­lungs­im­pul­sen, die unse­re Wäl­der in die Zukunft tra­gen kön­nen. Im Rah­men der Füh­rung wer­den Tei­le des neu­en Wald-Kli­ma-Pfads eingeschlossen.