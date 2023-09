Am Sams­tag, 16. Sep­tem­ber 2023, ist von 7 Uhr bis 20 Uhr die Lan­ge Stra­ßen wegen des Stra­ßen­fe­stes für den Ver­kehr kom­plett gesperrt. Die Ein­bahn­re­ge­lung in der Kapu­zi­ner­stra­ße zwi­schen Ein­mün­dung Holz­markt und Am Kra­nen wird in die­sem Zeit­raum auf­ge­ho­ben. Die Stadt­bus­se der Lini­en 904, 906, 910, 915 und 916 müs­sen von Betriebs­be­ginn bis ca. 20 Uhr eine Umlei­tung neh­men. Fol­gen­de Hal­te­stel­len kön­nen stadt­aus­wärts nicht bedient werden:

Linie 904: Lan­ge Str. bis Stadtwerke

Linie 906: Lan­ge Stra­ße bis Mußstraße

Linie 910: Lan­ge Stra­ße bis Am Kranen

Linie 915: Lan­ge Stra­ße bis Ottokirche

Linie 916: Lan­ge Stra­ße bis Schwein­fur­ter Straße

Auf der Rück­fahrt wer­den alle Hal­te­stel­len regu­lär angefahren.