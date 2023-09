Am Don­ners­tag­mor­gen for­der­te ein jun­ger Mann unter Vor­halt einer Pisto­le Geld von einer Tank­stel­len­mit­ar­bei­te­rin. Eine Strei­fe der Poli­zei Coburg nahm kurz dar­auf einen 18-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen vor­läu­fig fest. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg sitzt die­ser nun in Untersuchungshaft.

Um kurz nach 4 Uhr betrat der Tat­ver­däch­ti­ge die Tank­stel­le in der Ernst-Faber-Stra­ße in Coburg und for­der­te mit einer Schreck­schuss­pi­sto­le in der Hand Geld von der Kas­sie­re­rin. Die­se hän­dig­te ihm eine hohe drei­stel­li­ge Sum­me Bar­geld aus. Anschlie­ßend flüch­te­te der 18-Jäh­ri­ge mit der Beu­te. Umfang­rei­che Fahn­dungs­maß­nah­men der Cobur­ger Poli­zei und umlie­gen­der Dienst­stel­len führ­ten kur­ze Zeit spä­ter zur Fest­nah­me des jun­gen Man­nes. Die­ser wur­de am Don­ners­tag­nach­mit­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, der auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Tat­ver­däch­ti­gen erließ. Der 18-Jäh­ri­ge befin­det sich nun in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt. Er muss sich wegen des Ver­dachts des schwe­ren Rau­bes und eines Ver­sto­ßes gegen das Waf­fen­ge­setz straf­recht­lich verantworten.