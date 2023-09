Herz­li­che Ein­la­dung an alle Musik­freun­de zum drit­ten „O’Zapfd is!“ des Musik­ver­eins Zap­fen­dorf am 16.09.2023. Um 19 Uhr wird der musi­ka­li­sche Stim­mungs­abend mit dem Bier­an­stich offi­zi­ell ein­ge­läu­tet. Genie­ßen Sie einen Abend mit tra­di­tio­nel­ler und moder­ner Blas­mu­sik. Ver­an­stal­tungs­ort ist die Turn­hal­le der Grund- und Mit­tel­schu­le (Schul­stra­ße 7) in Zapfendorf.

Ein­lass ist ab 18 Uhr.