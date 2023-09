Seit Janu­ar 2000 gibt es den Square­dance­club DANCING TROUTS in Forch­heim. Immer Diens­tags tref­fen sich net­te Leu­te, unter­schied­li­chen Alters aus Forch­heim und Umge­bung um zu Tan­zen, es zu ler­nen und Spass und Freu­de mit­ein­an­der zu haben. Dabei ist es egal ob man allei­ne, zu zweit oder gleich mit Fami­lie oder Cli­que kommt.

Und so star­tet auch in die­sem Jahr wie­der ein neu­er Kurs in Forch­heim . Beim Open Hou­se kann man sich beschnup­pern, mit­tan­zen und Infor­mie­ren und wem es dann gefällt, im Okto­ber star­tet der neue Kurs.

Die Dancing Trouts laden daher herz­lich zu zwei Open Hou­ses, am Diens­tag, 19.09. und Diens­tag 26.09. jeweils von 19:00 – 21:30 Uhr ein. Im Saal der Sport­gast­stät­te Bucken­ho­fen kann die gro­ße wei­te Welt des Square­dance ent­deckt werden.

Kommt vor­bei – wir freu­en Uns.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​www​.dancing​-trouts​.de/

Was ist Squa­re Dance?

Squa­re Dance ist ein Volks­tanz, der in den USA ent­stan­den ist. Die ver­schie­de­nen Tanz­fi­gu­ren, die im Squa­re Dance benutzt wer­den, basie­ren auf tra­di­tio­nel­len Volks­tän­zen der ver­schie­de­nen Völ­ker, die in die USA ein­ge­wan­dert sind.Square Dance wird in aller Welt getanzt – nach Deutsch­land kam er durch die ame­ri­ka­ni­sche Besat­zung nach dem Zwei­ten Weltkrieg.

Squa­re Dance wird in Grup­pen zu je vier Paa­ren getanzt, die zu Beginn auf den vier Sei­ten eines Qua­drats (Eng­lisch Squa­re) ste­hen. Die Figu­ren­fol­gen wer­den durch Ansa­gen (Calls) eines Cal­lers in gespro­che­ner oder gesun­ge­ner Form angegeben.

Die­se Calls sind welt­weit nor­miert, so kann ein Tän­zer aus Deutsch­land jeder­zeit ohne Schwie­rig­kei­ten zusam­men mit Tän­zern aus ande­ren Län­dern tanzen.

Wer kann mitmachen?

Mit­ma­chen kann jeder egal ob jung oder alt als Paar oder Sin­gle! Es gibt weder Alters­gren­zen, noch Ein­stiegs­vor­aus­set­zun­gen noch Rang oder Titel beim Squa­re Dance. Und kei­ne Wett­be­wer­be, da bei die­sem Hob­by Spaß und Freu­de an erster Stel­le stehen.

Tanzt Ihr ger­ne, habt Ihr Lust was Neu­es aus­zu­pro­bie­ren, dann kommt doch mal vorbei!

zum Open Hou­se Zuschau­en – Mit­tan­zen ‑Infor­mie­ren

am Diens­tag, 19.09.2023

und Diens­tag, 26.09.2023

jeweils ab 19.00 ‑21.30 Uhr

im Saal der Sport­gast­stät­te Bucken­ho­fen Zur Stau­stu­fe 8, 91301 Forchheim

Wir star­ten wie­der durch sei dabei …

Am 10. Okto­ber 2023 19:00 Uhr beginnt unser neu­er Kurs. Anmel­dun­gen beim Open Hou­se oder bei