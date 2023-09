Das sind die Leitwölfe

Sel­ber Wöl­fe geben Kapi­tän und Assi­sten­ten bekannt An Spie­lern mit Füh­rungs­qua­li­tät man­gelt es den Sel­ber Wöl­fen wahr­lich nicht. Trotz vie­ler geeig­ne­ter Kan­di­da­ten gibt es kei­ne gro­ßen Über­ra­schun­gen bei den Namen, die jetzt offi­zi­ell in „Amt und Wür­den“ geho­ben wurden.

Der Rück­keh­rer wird zum Kapitän

Das „C“ auf dem Tri­kot als Zei­chen für den Mann­schafts­ka­pi­tän wird kein Gerin­ge­rer als Frank Hörd­ler tragen.

Für den Rück­keh­rer ist die­ses Amt abso­lut kein Neu­land, übte er die­ses doch schon beim Rekord­mei­ster Eis­bä­ren Ber­lin als auch in der Natio­nal­mann­schaft aus. Daher ist es wenig über­ra­schend, dass die Wahl auf den 38-jäh­ri­gen Rou­ti­nier fiel, dem nicht allein wegen sei­ner her­aus­ra­gen­den Kar­rie­re mit 1.026 Spie­len in der höch­sten deut­schen Spiel­klas­se sowie dem Gewinn der olym­pi­schen Sil­ber­me­dail­le 2018 mit dem Natio­nal­team und 9 Mei­ster­schaf­ten mit den Eis­bä­ren Ber­lin liga­wei­ter Respekt sicher ist.

Erfah­re­ne Assistenten

Auch die 3 Assi­sten­ten von Frank Hörd­ler brin­gen sowohl die nöti­ge Erfah­rung als auch das ent­spre­chen­de Ver­ant­wor­tungs­be­wusst­sein mit. Richard Gel­ke war in der ersten DEL2-Sai­son der Sel­ber Wöl­fe schon „Assi­sten“ und hat­te in der ver­gan­ge­nen Sai­son das Kapi­täns­amt inne. Der 31-jäh­ri­ge Stür­mer geht nun in sei­ne fünf­te Sai­son bei den Sel­ber Wöl­fen und über­zeug­te von Beginn an durch sei­ne Führungsstärke.

Art­urs Kruminsch trug auch in der ver­gan­ge­nen Sai­son schon das „A“ auf dem Tri­kot, obwohl es sei­ne erste Spiel­zeit bei den Sel­ber Wöl­fen war. Den 34-Jäh­ri­gen zeich­nen vor allem sei­ne Beson­nen­heit und sein Ver­ant­wor­tungs­be­wusst­sein aus.

Der drit­te Assi­stent im Bun­de ist Lukas Van­tuch. Auch den 36-jäh­ri­gen Deutsch-Tsche­chen darf man getrost als wah­ren Anfüh­rer bezeich­nen, der das Rudel anzu­füh­ren und mit­zu­rei­ßen ver­mag. Dies hat er auch schon in der ver­gan­ge­nen Sai­son bewiesen.