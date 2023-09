Ab der kom­men­den Woche setzt agi­lis neue Trieb­wa­gen mit einem ande­ren Aus­se­hen zwi­schen Hof und Bad Steben ein. In den kom­men­den Wochen wer­den die Fahr­zeu­ge ent­spre­chend dem agi­lis-typi­schen Design umlackiert.

agi­lis setzt zwei Regio Shut­tles mit einer abwei­chen­den Lackie­rung im Netz Nord ein. Das erste Fahr­zeug wird ab Mit­te Sep­tem­ber 2023 mehr­mals täg­lich auf der Strecke Hof – Bad Steben fah­ren. Bis zur Umge­stal­tung in eini­gen Wochen wer­den die Fahr­zeu­ge zunächst eine ande­re Lackie­rung und eine unter­schied­li­che Auf­tei­lung des Innen­raums haben. Damit Fahr­gä­ste die Züge am Bahn­steig erken­nen, sind sie durch ent­spre­chen­de Schil­der an den Stirn­sei­ten gekennzeichnet.