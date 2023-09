Der Stadt­bau­hof Bay­reuth ruft für Sams­tag, 16. Sep­tem­ber, ab 10 Uhr, wie­der zu einer öffent­li­chen Müll­sam­mel­ak­ti­on auf. Es ist bereits die zwei­te, die der Stadt­bau­hof in die­sem Jahr orga­ni­siert. Ende März war unter dem Mot­to „Mein Main soll sau­ber sein!“ der Rote Main erfolg­reich und mit gro­ßer Betei­li­gung der Öffent­lich­keit vom Müll befreit wor­den. Gemein­sam geht es auch am 16. Sep­tem­ber wie­der dem Abfall in der Stadt an den Kra­gen. Ein­ge­la­den sind alle, die schon mal selbst eine Müll­sam­mel­ak­ti­on auf die Bei­ne gestellt, sich an einer frü­he­ren Sam­mel­ak­ti­on des Stadt­bau­hofs betei­ligt haben oder dies nun tun wol­len. Müll gesam­melt wird ent­lang der Mistel bis zum Roten Main ent­lang des Stadt­fried­hofs. Treff­punkt ist die klei­ne Brücke über die Mistel in der Braun­hof­stra­ße. Wer Inter­es­se hat, kann ger­ne dazu­kom­men, der Stadt­bau­hof freut sich über zahl­rei­che hel­fen­de Hän­de. Wer möch­te, kann sich auch vor­ab anmel­den unter Tele­fon 0921 25–1840 oder stadtbauhof@​stadt.​bayreuth.​de.