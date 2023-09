Eigent­lich kamen Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt wegen einer wider­recht­lich besetz­ten Gar­ten­hüt­te. Gefun­den haben sie Dro­gen und Waf­fen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Mitt­woch­abend ver­stän­dig­te die Eigen­tü­me­rin eines Schre­ber­gar­tens in einer Klein­gar­ten­sied­lung in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße die Poli­zei. In der Hüt­te ihres Schre­ber­gar­tens hät­ten zwei Per­so­nen seit gerau­mer Zeit uner­laubt Quar­tier bezo­gen. Vor Ort stie­ßen die Beam­ten nicht nur auf die bei­den Hüt­ten­be­set­zer: Sie fan­den neben Mari­hua­na und Uten­si­li­en zu des­sen Anbau auch meh­re­re Luft­ge­weh­re und Mes­ser ver­schie­de­ner Art, dar­un­ter ein Dolch und ein Säbel. Die Poli­zi­sten beschlag­nahm­ten die Gegen­stän­de zur wei­te­ren Unter­su­chung. Die 47-jäh­ri­ge Frau und der 35-jäh­ri­ge Mann wur­den zunächst vor­läu­fig fest­ge­nom­men und nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg spä­ter wie­der auf frei­en Fuß gesetzt.