Die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt e.V. beginnt die neue Sai­son mit einer Aus­schuss­sit­zung am Frei­tag, den 15. Sep­tem­ber um 20 Uhr im unse­rem Schach­lo­kal Hotel “ Drei Kro­nen „. Dabei sol­len alle Ver­an­stal­tun­gen und Mann­schafts­ter­mi­ne bis Jah­res­en­de fest­ge­legt werden.

Am Frei­tag, den 22. Sep­tem­ber fin­det ab 18 Uhr das belieb­te Schnell­tur­nier statt. Teil­nah­me­be­rech­tigt sind dabei alle Ver­eins­mit­glie­der von 8 bis 87 Jahren.

Die­ses Tur­nier ist gleich­zei­tig als Vor­be­rei­tungs­tur­nier für unse­re Mäd­chen gedacht. Am Sams­tag, den 23. Sep­tem­ber neh­men näm­lich drei Burg­kunst­adter Mann­schaf­ten an den Baye­ri­schen-Mäd­chen- Mann­schafts­mei­ster­schaf­ten im Schnell­schach in Ober­kot­z­au teil.