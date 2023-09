Sai­son­ab­schluß der Skat-Bay­ern­li­ga Nord

Am 09.09.23 fand der 5. und fina­le Spiel­tag des Baye­ri­schen Skat Ver­ban­des (BSkV) in Lauf statt. Die 15 Mann­schaf­ten der Staf­fel Nord spiel­ten an zen­tra­lem Ort um die letz­ten zu ver­ge­ben­den Punk­te. Die Mann­schaft „Die Forel­len Forch­heim“ hat­te sich vor­ge­nom­men, Platz 4 in der Wer­tung zu errei­chen. Lei­der waren Sie bei die­sem Ver­such nicht erfolg­reich und fie­len mit dem 10. Platz aus den Preis­rän­gen. Erfolg­rei­cher war mit dem 1. SC Coburg ein ande­rer Ober­frän­ki­scher Ver­ein. Sie rei­sten mit 36:12 Punk­ten und dem 3. Platz in der Gesamt­wer­tung an und konn­ten mit 9:3 Punk­ten den „1. SC Stein“ und den „1. Gmün­der SC Schipp 7“ auf die Plät­ze verweisen.

Damit stei­gen der 1. SC Coburg und der 1. SC Stein in die Regio­nal­li­ga auf.

Die Forel­len Forch­heim tref­fen sich jeden Frei­tag ab 17:30 h im Pila­tus­hof in Hau­sen um ihrem Hob­by, dem Skat­spiel zu frö­nen. Inter­es­sen­ten kön­nen sich dort ein­fin­den oder unter 09131–206338 Kon­takt aufnehmen.

End­ergeb­nis der Skat-Bay­ern­li­ga Nord zum Her­un­ter­la­den (PDF, 380 KB)