Anmel­dung für den Wai­schen­fel­der Pan­or­a­ma­l­auf geht noch bis 25. September

Die Vor­be­rei­tun­gen für die zwei­te Auf­la­ge des Volks­laufs am 1. Okto­ber lau­fen auf Hoch­tou­ren. Wer sich die ein­ma­li­ge Strecke nicht ent­ge­hen las­sen will, hat noch bis 25. Sep­tem­ber Zeit, sich unter www​.wie​sent​-chall​enge​.de anzu­mel­den. Zur Aus­wahl ste­hen wie im letz­ten Jahr der 10 Kilo­me­ter Haupt­lauf, der auch als Staf­fel von zwei Star­tern gemei­stert wer­den kann und der Knax-Kin­der­lauf über einen Kilo­me­ter. Neu in die­sem Jahr ist der Nor­dic-Wal­king-Wett­be­werb über sechs Kilo­me­ter. Kurz­ent­schlos­se­ne kön­nen sich auch noch am Renn­wo­chen­en­de am Sams­tag von 15 bis 18 Uhr und am Sonn­tag von 10 bis 11 Uhr gegen einen Auf­preis von fünf Euro in der Sport- und Bür­ger­hal­le anmelden.

Stim­mung lohnt sich doppelt

Um den Läu­fe­rin­nen und Läu­fern ent­lang der Strecke rich­tig ein­zu­hei­zen, sind auch heu­er wie­der Stim­mungs­ne­ster gefragt, deren Ein­satz schon im Vor­feld belohnt wer­den soll. So bekom­men die ersten acht Stim­mungs­grup­pen, die sich am Renn­wo­chen­en­de bei der Start­num­mern­aus­ga­be mel­den, jeweils einen Gut­schein über 20 Euro des orts­an­säs­si­gen Super­markts. Die besten drei Stim­mungs­ma­cher wer­den am Sonn­tag bei der Sie­ger­eh­rung im Fest­zelt ab 16 Uhr mit Gut­schei­nen über 100, 75, und 50 Euro belohnt.

Hel­fer gesucht

Wie bei der Erst­auf­la­ge der Chall­enge im letz­ten Jahr ist auch die­ses Jahr der aus­rich­ten­de Ver­ein, der SV Bava­ria Wai­schen­feld, auf zahl­rei­che Hel­fe­rin­nen und Hel­fer ange­wie­sen. Wer Teil des Teams sein möch­te und an der Strecke, bei der Ver­sor­gung der Läu­fer oder im Vor­feld mit­hel­fen will, kommt am Don­ners­tag, den 21. Sep­tem­ber, um 19 Uhr ins Sport­heim der Bava­ria auf dem Grundschulgelände.

Stadt­ge­biet für den Ver­kehr gesperrt

Der Innen­stadt­be­reich Wai­schen­felds und Tei­le Nan­ken­dorfs sind als Teil der Strecke am Renn­tag von 11 bis 16 Uhr für den Ver­kehr gesperrt. Zu- und Abfahrts­mög­lich­kei­ten im Stadt­ge­biet kön­nen nur über die Zeu­ba­cher Stra­ße stadt­aus­wärts oder über die Burg Wai­schen­feld erfol­gen. Hier befin­det sich auch der zen­tra­le Park­platz für die Ver­an­stal­tung. Um die Behin­de­run­gen mög­lichst gering zu hal­ten, wer­den Teil­ab­schnit­te der Sper­run­gen für den Ver­kehr wie­der frei­ge­ge­ben, sobald die­se vom letz­ten Läu­fer pas­siert wurden.

Chall­enge Teil der Kerwa

Die Feu­er­wehr Wai­schen­feld freut sich auch die­ses Jahr dar­auf, alle Lauf­be­gei­ster­te in ihrem Fest­zelt begrü­ßen zu dür­fen, um sie mit Speis und Trank auf das Beste zu ver­sor­gen. Ab 16 Uhr begin­nen im Zelt die Sie­ger­eh­run­gen der ein­zel­nen Läu­fe, die Prä­mie­rung der besten Stim­mungs­ne­ster sowie eine Ver­lo­sung mit wert­vol­len Prei­sen rund um den Lauf­sport unter den Teil­neh­mern. Erst­mals wird ein gro­ßer Finis­her-Park mit zahl­rei­chen Aus­stel­lern, die Ver­an­stal­tung auf dem Stadt­parkett und an der Grund­schu­le ergänzen.