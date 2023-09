Spit­zen­lei­stun­gen vorprogrammiert

Der tra­di­tio­nel­le Wer­fer­tag am kom­men­den Sams­tag ver­spricht auch in die­sem Jahr wie­der hoch­ka­rä­ti­gen Sport. Neben den Akteu­ren der Trai­nings­ge­mein­schaft von TSV Stadt­stein­ach und dem UAC Kulm­bach und zahl­rei­chen Ath­le­ten aus der Regi­on hat sich auch eine star­ke Wer­fer­trup­pe der LG Stadt­wer­ke Mün­chen ange­kün­digt. Unter ande­rem 20-Meter-Kugel­sto­ßer Georg Harpf, der die­ses Jahr Vier­ter der U20-Euro­pa­mei­ster­schaft in Jeru­sa­lem war. Bei der glei­chen Ver­an­stal­tung wur­de – eben­fals im Kugel­sto­ßen – sei­ne Ver­eins­kol­le­gin Hele­na Kopp mit 15,39 Metern Fünf­te. Eben­fals in Stadt­stein­ach dabei sind zwei jugend­li­che Spit­zen­ham­mer­wer­fe­rin­nen. Johan­na Marr­witz, die mit einer Best­lei­stung von 69,61 Metern anreist, hol­te kürz­lich bei den euro­päi­schen olym­pi­schen Jugend­spie­len im slove­ni­schen Mari­bor die Bron­ze­me­dail­le. Ihre Trai­nings­part­ne­rin Cla­ra Hege­mann schleu­der­te den 3kg-Ham­mer in die­ser Sai­son auf 64,66 Meter und hol­te sich den deut­schen U18-Meistertitel.

Es wird also eini­ges zu sehen sein, bei der Ver­an­stal­tung auf dem Wurf­ge­län­de am Rad­weg. Beginn ist um 9 Uhr, Ende gegen 14 Uhr. Inter­es­sier­te, sowie Eltern mit ihren sport­be­gei­ster­ten Kids sind herz­lich ein­ge­la­den vorbeizuschauen.