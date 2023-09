Blicke hin­ter die Kulis­sen der Eisen­bahn: Am Wochen­en­de mehr als 50 Ver­an­stal­tun­gen in ganz Bayern

Vom Start­up bis zur Dampf­ei­sen­bahn, von der Buch­vor­stel­lung bis zur Bau­stel­len­ex­kur­si­on: Vom 15. bis 17. Sep­tem­ber 2023 fin­det zum zwei­ten Mal der bun­des­wei­te Tag der Schie­ne statt. Bay­ern ist mit mehr als 50 Ver­an­stal­tun­gen ver­tre­ten. Auch Bay­erns Ver­kehrs­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter ist mit dabei: „Der Tag der Schie­ne ist eine wun­der­ba­re Gele­gen­heit, einen Blick hin­ter die Kulis­sen die­ser span­nen­den Bran­che zu wer­fen. Ich hof­fe, dass sich damit noch mehr Men­schen für die Eisen­bahn begei­stern las­sen – sowohl als Fahr­gä­ste als auch als Trieb­fahr­zeug­füh­rer, Werk­statt­per­so­nal, Fahr­dienst­lei­ter und Infra­struk­tur­pla­ner. Wir brau­chen mehr denn je enga­gier­te Per­so­nen, um mit den Bah­nen kli­ma­scho­nend unter­wegs sein zu kön­nen.“ Bern­rei­ter wird am Frei­tag gemein­sam mit Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger an der Pre­mie­ren-Test­fahrt des neu­en Sie­mens-Was­ser­stoff­zugs auf dem öffent­li­chen Bahn­netz zwi­schen Kauf­beu­ren und Buch­loe teil­neh­men. Außer­dem besucht er am Sams­tag­vor­mit­tag gemein­sam mit Bay­erns Finanz- und Hei­mat­mi­ni­ster Albert Für­acker das Bahn­hofs­fest in Neu­markt in der Ober­pfalz anläss­lich des 150-jäh­ri­gen Bestehens des dor­ti­gen Bahn­hofs sowie der Bahn­strecke Nürn­berg – Neu­markt und eröff­net dort die erst­mals gezeig­te Foto­aus­stel­lung „Mit der Eisen­bahn durch Bayern“.

Beim Tag der Schie­ne sind alle baye­ri­schen Lan­des­tei­le ver­tre­ten: Bei­spiels­wei­se kann man sich bei einer Füh­rung hin­ter den Kulis­sen über den aktu­el­len Stand des Strecken­aus­baus der Schnell­fahr­strecke bei Bam­berg (VDE 8.1) infor­mie­ren. Bei der Wen­del­stein­bahn im ober­baye­ri­schen Bran­nen­burg kann man einen Blick hin­ter die Kulis­sen wer­fen und bei Nost­al­gie­fahr­ten in Bay­erns älte­ste Hoch­ge­birgs­bahn ein­stei­gen. In der Frän­ki­schen Schweiz fin­den Dampf­lo­ko­mo­tiv-Fahr­ten statt. Am Bahn­hof Bad Staf­fel­stein kön­nen Inter­es­sier­te sehen, wie ein Bahn­hof bar­rie­re­frei gemacht wird. In Mem­min­gen öff­net neben dem moder­nen Stell­werk das Muse­ums-Stell­werk 2 sei­ne Türen und zeigt beein­drucken­de Expo­na­te aus der lan­gen Bahn­tra­di­ti­on Mem­min­gens. Bay­ern­weit kön­nen zahl­rei­che Stell­wer­ke und Güter­ter­mi­nals besich­tigt wer­den, die sonst der Öffent­lich­keit nicht zugäng­lich sind. Der Münch­ner Piper Ver­lag stellt online das Buch „Gebrauchs­an­wei­sung fürs Zug­rei­sen“ des tsche­chi­schen Autors Jaros­lav Rudiš vor.

Der bun­des­wei­te Tag der Schie­ne fin­det heu­er zum zwei­ten Mal statt. Bis­lang sind über 350 Ver­an­stal­tun­gen bun­des­weit ange­mel­det. Der Tag geht zurück auf den Bahn­tag Bay­ern, der von 2014 ab drei­mal statt­ge­fun­den hat­te. Auch 2023 ist der Tag der Schie­ne wie­der ein­ge­bet­tet in die Euro­päi­sche Mobi­li­täts­wo­che vom 16. bis zum 22. September.

Eine Über­sicht über alle Ver­an­stal­tun­gen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.tag​-der​-schie​ne​.de. Dort kann man auch an einem Gewinn­spiel teil­neh­men, indem man an Ver­an­stal­tungs­or­ten gemach­te Sel­fies hochlädt.