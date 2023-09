Das christ­li­che Kin­der­hilfs­werk Com­pas­si­on lädt auch die­ses Jahr wie­der zum bun­des­wei­ten Film­got­tes­dienst ein. Das The­ma „Schrit­te ins Licht“ nimmt in den Blick, wie Jesus Chri­stus auch die ent­le­gen­sten Win­kel der Erde erleuch­tet und er Men­schen in fin­ste­ren Stun­den neue Lebens­per­spek­ti­ven schenkt. Evi Rode­mann und Lothar Krauss füh­ren durch den bun­des­wei­ten Filmgottesdienst.

Han­nah von den Phil­ip­pi­nen ist bei ihrer Groß­mutter auf­ge­wach­sen. „Ich hat­te eine Fami­lie. Aber es ist etwas ande­res, wenn dei­ne Mut­ter nicht da ist und du kei­nen Vater mehr hast“, erzählt sie. Han­nah war erst zwei Mona­te alt, als ihre Mut­ter die Fami­lie ver­ließ. Ihr Vater blieb und sorg­te lie­be­voll für sei­ne Kin­der, aber ver­starb als Han­nah zwei Jah­re alt war. Schick­sals­schlä­ge, per­sön­li­che Sor­gen und Pro­ble­me, die es zu bewäl­ti­gen gilt, ken­nen alle Men­schen. Hin­zu kom­men glo­ba­le Ereig­nis­se wie der Krieg in der Ukrai­ne, Natur­ka­ta­stro­phen wie das Erd­be­ben in der Tür­kei, extre­me Wet­ter­la­gen und Dür­re, die Lebens­mit­tel­kri­se. Die Welt scheint immer dunk­ler zu wer­den. „Das span­nen­de und her­aus­for­dern­de ist genau mit die­ser Dun­kel­heit umzu­ge­hen, sie an uns und unser Herz her­an­zu­las­sen, aber auch dar­auf zu reagie­ren“, sagt Eva Rode­mann, Theo­lo­gin und Eventmanagerin.

„Licht und Fin­ster­nis exi­stie­ren neben­ein­an­der. Es ist wich­tig, die­se Span­nung­aus­zu­hal­ten.“ Aber wie kön­nen wir mit die­ser Span­nung umge­hen? Wie wird der All­tag wie­der hel­ler? Wel­chen Auf­trag hat Kir­che in die­sen fin­ste­ren Zei­ten? Die­se Fra­gen stel­len sich Evi Rode­mann und Lothar Krauss und geben Antworten.

Vie­le Kir­chen und Gemein­den in Deutsch­land fei­ern am 24. Sep­tem­ber den bun­des­wei­ten Film­got­tes­dienst. Auch die evan­ge­lisch metho­di­sti­sche Kir­che Peg­nitz lädt Sie zu die­sem Anlass ein, an ihrem Got­tes­dienst teil­zu­neh­men und sich gemein­sam mit der Fra­ge zu beschäf­ti­gen, wel­chen Ein­fluss Ver­söh­nung auf das per­sön­li­che Leben haben kann.

Film­got­tes­dienst „Schrit­te ins Licht“ am 24. Sep­tem­ber 2023 um 10.00 in der ev. Meth. Kir­che in Peg­nitz Schmied­peunt 11. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen auf www​.film​got​tes​dienst​.de.