Abschied mit Umweltpreis

Die für heu­er letz­te BIWa-Sonn­tags­öff­nung fin­det am 17. Sep­tem­ber um 14 Uhr statt. Ab 15.30 Uhr geht die Mög­lich­keit, sich zu Bie­nen, Honig, Imke­rei und Natur bera­ten zu las­sen, in einen Sekt­emp­fang nebst Kaf­fee und Gebäck über. Denn der För­der­kreis Bie­nen­le­ben Bam­berg e. V. lädt zur Sai­son-Abschluss­fei­er mit Ver­lei­hung des Bie­nen­stadt-Bam­berg-Umwelt­prei­ses in die Bie­nen-Info­Wa­be ein. Sie fin­det unter musi­ka­li­scher Beglei­tung durch die Grup­pe „Bau­klöt­ze stau­nen“ (Patrik Lum­ma und Rein­hard Sures) statt. Ab 16 Uhr wer­den die Gäste mit iri­scher Folk­lo­re ein­ge­stimmt auf die um 16.30 Uhr begin­nen­den Lau­da­tio­nen zum Bie­nen­stadt-Bam­berg-Umwelt­prei­ses. Vier Nomi­nier­te setz­ten sich jeweils in beson­de­rer Wei­se für die Bam­ber­ger Bie­nen­welt ein und erhal­ten Honig­gold, Sil­ber­lin­de und einen Aner­ken­nungs­preis. Die vom För­der­kreis Bie­nen­le­ben Bam­berg e. V. aus­ge­rich­te­te und durch den hie­si­gen Mit­tel­stand unter­stütz­te Fei­er mit Preis­ver­ga­be endet bei frei­em Ein­tritt gegen 18.00 Uhr.

Mit die­sem Ter­min schließt für heu­er das grü­ne Klas­sen­zim­mers, die Bie­nen-Info­Wa­be, ihre Türen. Die näch­ste Sai­son star­tet am Oster­sonn­tag und dar­auf­fol­gend an jedem drit­ten Sonn­tag im Monat von April bis Sep­tem­ber. Der Bie­nen­gar­ten hin­ge­gen ist ganz­jäh­rig öffent­lich zugänglich.

Bie­nen-Info­Wa­be, Bie­nen­weg 1, 96047 Bamberg