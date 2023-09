Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Graf­fi­ti in Herzogenaurach

Im Zeit­raum vom 15.02.23 bis 12.09.23 wur­de in der Eichen­mühl­gas­se 24 die Rück­sei­te der Scheu­ne der Jugend­ka­pel­le mit Graf­fi­ti besprüht. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall

An der Kreu­zung Hans-Ort-Rin­g/ Flug­ha­fen­stra­ße kam es am Diens­tag gegen 21:00 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Pkw. Das Fahr­zeug, wel­ches die Kreu­zung stadt­ein­wärts in Fahrt­rich­tung Flug­ha­fen­stra­ße über­que­ren woll­te, über­sah den Pkw, wel­cher den Hans-Ort-Ring in Fahrt­rich­tung Erlan­gen befuhr. Die Ampel­an­la­ge war zu die­sem Zeit­punkt außer Betrieb. Bei dem Zusam­men­stoß wur­de kei­ner der Betei­lig­ten ver­letzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 25.000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Ver­ur­sa­cher einer Unfall­flucht ermittelt

Der Fah­rer eines Klein­trans­por­ters hat am Diens­tag um 22.15 Uhr in Adels­dorf in der Hin­te­ren Dorf­stra­ße beim Vor­bei­fah­ren an einen ande­ren gepark­ten Klein­trans­por­ter den Sei­ten­ab­stand falsch ein­ge­schätzt und des­sen lin­ken Außen­spie­gel tou­chiert. Der 37jährige Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr ein­fach wei­ter, konn­te aber im Nach­hin­ein von Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch ermit­telt wer­den, weil der Geschä­dig­te beim Unfall vor Ort war und sich das Kenn­zei­chen des Ver­ur­sa­chers notier­te. Die Schä­den an den Fahr­zeu­gen wur­den mit ins­ge­samt 1500 Euro ange­ge­ben. Im Straf­ge­setz­buch heißt die dem Unfall­ver­ur­sa­cher zur Last geleg­te Tat uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort.

Fehl­ver­hal­ten am Supermarktparkplatz

Ein Unfall mit ins­ge­samt 2750 Euro Sach­scha­den ereig­ne­te sich am Diens­tag­mit­tag in Adels­dorf auf einem Super­markt­park­platz. Eine 67jährige Auto­fah­re­rin fuhr von der Hoch­stra­ße kom­mend so weit links in den Park­platz ein, dass sie mit einer 62jährigen Pedelec-Fah­re­rin zusam­men­stieß, die in Rich­tung der Hoch­stra­ße auf dem Park­platz unter­wegs war. Der Ver­stoß gegen das Rechts­fahr­ge­bot bringt der Auto­fah­re­rin nun eine soge­nann­te Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge ein, ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.