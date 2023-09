Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Betrun­ke­ne belä­sti­gen Pas­san­ten in Grünanlage

COBURG. Meh­re­re Pas­san­ten, dar­un­ter auch Kin­der, wur­den am Diens­tag­mit­tag von zwei deut­lich ange­trun­ke­nen Män­nern im Cobur­ger Stadt­ge­biet belä­stigt. Die Fol­ge waren ein Platz­ver­weis sowie eine Gewahrsamnahme.

Ein 31-Jäh­ri­ger und ein 57-Jäh­ri­ger Cobur­ger hiel­ten sich am Diens­tag um 13:10 Uhr in der der Anna‑B.-Eckstein-Anlage auf und kon­su­mier­ten dort reich­lich Alko­hol. Ein Alko­test des 31-Jäh­ri­gen vor Ort ergab einen Wert von 2,88 Pro­mil­le. Der 57-Jäh­ri­ge, der eben­falls ange­trun­ken war, ver­wei­ger­te den Test. Dem 57-Jäh­ri­gen, der zumin­dest noch Herr sei­ner Sin­ne war, spra­chen die Beam­ten einen Platz­ver­weis aus.

Der 31-Jäh­ri­ge war aller­dings nicht mehr in der Lage sich zu arti­ku­lie­ren, geschwei­ge denn eigen­stän­dig sei­nen Fuß­weg fort­zu­set­zen. Aus die­sem Grund nah­men ihn die Beam­ten in Gewahr­sam. Da die bei­den Män­ner ver­bo­te­ner­wei­se in einer öffent­li­chen Grün­an­la­ge Alko­hol kon­su­mier­ten, wer­den bei­de wegen einem Ver­stoß nach Cobur­ger Stadt­recht zur Anzei­ge gebracht. Der 31-Jäh­ri­ge konn­te noch in der Nacht zum Mitt­woch nach des­sen Aus­nüch­te­rung aus dem Gewahr­sam ent­las­sen werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Heck­schei­be beschädigt

Mit­witz – Am ver­gan­ge­nen Diens­tag, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr wur­de in der Cobur­ger Stra­ße in Mit­witz durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter die Heck­schei­be eines gepark­ten VW Polo beschä­digt. Als die Geschä­dig­te zu ihrem Fahr­zeug kam, muss­te die­se fest­stel­len, dass die Heck­schei­be zer­bro­chen war. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Mit Alko­hol in das Maisfeld

Küps – Durch auf­merk­sa­me Zeu­gen konn­te am Diens­tag, um 13.30 Uhr in der Alten Post­stra­ße in Ober­lan­gen­stadt der Fah­rer eines Opels beob­ach­te wer­den, wie die­ser mit sei­nem Fahr­zeug von der Stra­ße abkam, über ein angren­zen­den Feld fuhr und schließ­lich in einem Mais­feld zum ste­hen kam. Anschlie­ßend fuhr der Unfall­ver­ur­sa­cher ein­fach wei­ter. Der Fah­rer, sowie sein Fahr­zeug konn­ten an der Wohn­adres­se ange­trof­fen wer­den. Am PKW konn­ten ent­spre­chen­de Unfall­spu­ren fest­ge­stellt wer­den. Beim Fah­rer wur­de Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men. Ein Test ergab einen Wert von 1,62 Pro­mil­le. Eine Blut­ent­nah­me wur­de angeordnet.

Fahr­rad gestohlen

Stock­heim – Ein Geschä­dig­ter hielt sich am Diens­tag, gegen 14.00 Uhr in einem Ein­kaufs­markt in der Indu­strie­stra­ße in Stock­heim auf um sei­ne Ein­käu­fe zu erle­di­gen. Sein mit­ge­führ­tes Fahr­rad, ein gel­bes BMX Roo­ster 1000 stell­te der Mann vor dem Geschäft ab. Der bis­lang unbe­kann­te Dieb nahm das Rad wider­recht­lich an sich. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird sei­tens des Geschä­dig­ten mit 50 Euro angegeben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Rad­mut­tern gelockert

Kulm­bach – Am Mitt­woch­vor­mit­tag woll­te ein Pkw-Fah­rer aus Kulm­bach mit dem Auto sei­ner Toch­ter in der Jean-Paul-Stra­ße los­fah­ren. Unter­wegs stell­te er fest, dass das Fahr­zeug unru­hig fuhr. Bei nähe­rer Betrach­tung stell­te er dann fest, dass beim lin­ken Vor­der­rei­fen alle Rad­mut­tern gelockert waren. Der Tat­zeit­raum konn­te von ihm auf die Zeit von 12.09.23 17:00 – 13.09.23 10:00 Uhr ein­ge­grenzt wer­den. Die Poli­zei ermit­telt nun wegen gefähr­li­chen Ein­griff in den Stra­ßen­ver­kehr. Wer kann Hin­wei­se geben?

Land­kreis Wun­sie­del / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Erneut Wahl­pla­ka­te beschmiert

SCHÖN­WALD, LKR. WUN­SIE­DEL. In der Nacht auf Diens­tag wur­den in Schön­wald zwei Wahl­pla­ka­te beschä­digt. Die Kri­po Hof sucht nach Zeugen.

Unbe­kann­te Täter beschmier­ten in der Nacht vom 11. auf den 12. Sep­tem­ber meh­re­re Wahl­pla­ka­te in Schön­wald. Die­se waren an Later­nen ange­bracht und wur­den, unter ande­rem, mit Haken­kreu­zen verunstaltet.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Sie weist dar­auf hin, dass es sich bei den Schmie­re­rei­en um kein Kava­liers­de­likt han­delt und bit­tet Zeu­gen, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 zu melden.