Der Kreis­vor­stand der AfD Bam­berg lädt alle Bür­ger und Inter­es­sier­te zum offe­nen Info-Stamm­tisch ein. Zur Dis­kus­si­on ste­hen wie immer The­men aus der tages­ak­tu­el­len Poli­tik und Infor­ma­tio­nen rund um die AfD. Alle Bür­ger, sind herz­lich dazu ein­ge­la­den. An die­sem Tag haben Sie auch die Gele­gen­heit unse­re Kan­di­da­ten zur Bezirks- und Land­tags­wahl per­sön­lich ken­nen­zu­ler­nen. Ter­min ist am Frei­tag, 15.09.23 um 19 Uhr in der Gast­stät­te Hader­lein in Pödeldorf.