Bei der Club­mei­ster­schaft des Golf­clubs Haupts­moor­wald Bam­berg, die sich über 2 Tage erstreck­te, wur­den die besten Gol­fer und Gol­fe­rin­nen des Ver­eins ermittelt.

Die Ergeb­nis­se des ersten Tages lagen sehr eng bei­ein­an­der. Mit Run­den zwi­schen 75 und 85 Schlä­gen mach­ten es die Teil­neh­mer sehr span­nend, wer sich am näch­sten Tag an die Spit­ze set­zen wür­de und sich Club­mei­ste­rin und Club­mei­ster 2023 nen­nen darf.

Lucas Wolo­wicz, der am ersten Tag bereits eine 75er-Run­de spiel­te, konn­te sich am zwei­ten Tag noch stei­gern und been­de­te die Run­de mit 72 Schlä­gen und sicher­te sich damit den Titel des Club­mei­sters der Her­ren 2023. Neu­er Club­mei­ster bei den Senio­ren wur­de Stef­fen Schrat­zen­stal­ler, der sich mit einer 78er Run­de am Sams­tag und einer 75er Run­de am zwei­ten Tag, sou­ve­rän an die Spit­ze spiel­te. Bei den Damen erreich­te Dra­gi­ca Her­mann das beste Ergeb­nis und ist neue Club­mei­ste­rin 2023.

In der Net­to­klas­se bis Hcp 18,4 erreich­te Bodo Kor­c­zyn­ski den 1. Platz vor dem Zweit­plat­zier­ten Peer Röder. Jonas Lang spiel­te sich In der Net­to­klas­se 18,5 bis 36,0 an die Spit­ze vor Hei­ko Pfaff der auf dem 2. Platz landete.

Bei der anschlie­ßen­den Sie­ger­eh­rung durch Prä­si­den­tin Danie­la Rein­fel­der, wur­de gemein­sam mit allen Tur­nier­teil­neh­mern, auf die neu­en Club­mei­ster angestoßen.

Jut­ta Kirschner