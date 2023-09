War­um soll­ten wir nicht ein­mal – die Fran­zo­sen tun das auch – den Tag mit einem Muse­ums­be­such beschlie­ßen? Das Pfalz­mu­se­um öff­net ein­mal im Monat am Abend sei­ne Türen län­ger. An die­sem spe­zi­el­len Ter­min, am Frei­tag, 15. Sep­tem­ber, um 21 Uhr, wer­den den Besu­chern beson­de­re Exper­ten- und Erleb­nis­füh­run­gen durch die Samm­lun­gen gebo­ten. Erst wenn alle Lich­ter erlo­schen sind, Dun­kel­heit sich aus­ge­brei­tet hat und der schüt­zen­de Man­tel der Stil­le über allem liegt, geht es im Schein einer Taschen­lam­pe mit Archäo­lo­gin Chri­sti­na König und dem Zeit­geist (Dr. Jost Loh­mann) anhand aus­ge­wähl­ter Expo­na­te durch die Mensch­heits­ge­schich­te. So wird Geschich­te leib­haf­tig! Eine Füh­rung für Erwach­se­ne und Kin­der ab 12 Jahren.

Treff­punkt ist im Innen­hof der Kai­ser­pfalz, die Füh­rungs­ge­bühr beträgt 9 Euro pro Person.