Eltern haben exi­sten­ti­el­le Sorgen

„Viel Lärm um Kidz“ ist der Name einer bay­ern­wei­ten Bür­ger­initia­ti­ve aus Erlan­gen, in der sich vor allem betrof­fe­ne Eltern enga­gie­ren. Ihr The­ma ist die durch Per­so­nal­man­gel immer schlech­ter wer­den­de Betreu­ungs­si­tua­ti­on in vie­len Kin­der­ta­ges­stät­ten und Schu­len. Gefor­dert wird ver­läss­li­che und qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Bildung.

Die Lebens­hil­fe Erlan­gen unter­stützt die Initia­ti­ve, denn „die exi­sten­ti­el­len Sor­gen und die Not unse­rer Eltern sind groß“, weiß Ewa Bret­ting. Gera­de Fami­li­en mit einem Kind mit Beein­träch­ti­gung sei­en drin­gend auf Ent­la­stung im All­tag und opti­ma­le För­de­rung für ihre Töch­ter oder Söh­ne ange­wie­sen“, so die Bereichs­lei­te­rin „Inklu­si­ve Kindertagesstätten“.

Die Lebens­hil­fe befürch­tet, dass der Per­so­nal­man­gel in Kin­der­gär­ten und Schu­len Fami­li­en von Kin­dern mit hohem Unter­stüt­zungs­be­darf beson­ders hart tref­fe. Vie­le Ein­rich­tun­gen sehen sich nicht in der Lage, den Mehr­auf­wand zu stem­men und ent­schei­den sich aus dem Druck her­aus eher dafür, ein Kind ohne als mit Beein­träch­ti­gung auf­zu­neh­men. Dazu darf es nicht kom­men und dies wür­de dem soge­nann­ten Nach­teils­aus­gleich für Kin­der mit Beein­träch­ti­gung widersprechen.

Die Lebens­hil­fe hat mitt­ler­wei­le drei inklu­si­ve Kin­der­gär­ten und hat schon früh auf Inklu­si­on gesetzt. Bereits 1989 gab es eine erste gemisch­te Grup­pe. Das Fazit heu­te: Inklu­si­on ist ein Gewinn für alle Kin­der, aber damit dies gut funk­tio­nie­ren kann, müs­sen die Grup­pen von aus­rei­chend und ent­spre­chend aus­ge­bil­de­ten Fach­per­so­nal beglei­tet wer­den. Der Fach­kräf­te­man­gel gefähr­det also auch die Wei­ter­ent­wick­lung der Inklusion.

Die schwie­ri­ge Per­so­nal­si­tua­ti­on wird noch durch die geplan­te Kür­zung für die Mit­tel der Frei­wil­li­gen­dien­ste ver­schärft. „FÖJ, FSJ und Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst bie­ten jun­gen Leu­ten in der beruf­li­chen Ori­en­tie­rungs­pha­se einen Ein­stieg und erste Ein­blicke in die sozia­le Arbeits­welt und sind ein wich­ti­ger Bau­stein zur Gewin­nung neu­er enga­gier­ter Mitarbeiter*innen“, sagt Kri­sti­an Gäb­ler, Geschäfts­füh­rer der Lebens­hil­fe Erlangen.

Am 23. Sep­tem­ber ist bun­des­wei­ter Bil­dungs­pro­test­tag und „Viel Lärm um Kidz“ ist auf dem Erlan­ger Schloss­platz ab 11 Uhr mit einer Ver­an­stal­tung dabei. Die Lebens­hil­fe macht auch mit.