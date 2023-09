Am Diens­tag, den 31. Okto­ber ver­an­stal­tet der Kreis­ju­gend­ring Lich­ten­fels sei­ne gro­ße Herbst­fe­ri­en-Akti­on: einen Kino­tag in der Neu­en Film­büh­ne Lich­ten­fels! Hier­für haben wir das gesam­te Kino zur Ver­fü­gung und es wer­den zu ver­schie­de­nen Zei­ten jeweils drei Fil­me par­al­lel lau­fen. Und für alle Hal­lo­ween-Fans zur Infor­ma­ti­on gilt: der abend­li­chen Par­ty bzw. dem Ein­sam­meln von Süßig­kei­ten in der Däm­me­rung steht nichts im Weg, denn bis dahin sind alle wie­der zuhause.

Zur Aus­wahl ste­hen fol­gen­de Filme:

Vor­mit­tags um 11.00 Uhr wer­den für die Jün­ge­ren die Fil­me Lau­ras Stern und Mumi­en – ein total ver­wickel­tes Aben­teu­er gespielt und für die etwas Älte­ren Die 3 Fra­ge­zei­chen – Erbe des Dra­chen gezeigt.

Um 14.00 Uhr wird für Mädels und Jungs ab 8 Jah­ren Der gestie­fel­te Kater – der letz­te Wunsch, als 3D-ani­mier­ter Film gespielt. Auch an die Jugend­li­chen ab 13 Jah­re wur­den gedacht und die Fil­me Fast & Furi­os 10 sowie Guar­di­ans oft the Gala­xy 3 für die Nach­mit­tags­vor­stel­lung ausgesucht.

Im Ein­tritts­preis von 5 € pro Film sind die Film­vor­füh­rung, Betreu­ung, ein Getränk und ein Snack in Form von Pop­corn oder Nachos inbegriffen.

Die Anmel­dung kann unter der Tele­fon­num­mer 09571/940603 oder per Mail an service@​kjr-​lichtenfels.​de ange­for­dert wer­den. Auf der Home­page des Kreis­ju­gend­rin­ges Lich­ten­fels www​.kjr​-lich​ten​fels​.de fin­den sich der Fly­er und auch das Anmel­de­for­mu­lar zum Download.