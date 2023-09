Aus­zeich­nung: Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein erhält „Brau­nau­er Medaille“

Eine beson­de­re Aus­zeich­nung hat der Hei­mat­kreis Braunau/​Sude­ten­land e.V. Forch­heims Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein ver­lie­hen: Das Stadt­ober­haupt der Gro­ßen Kreis­stadt Forch­heim erhielt anläss­lich des 36. Brau­nau­er Hei­mat­tags in Bad Kis­sin­gen die „Brau­nau­er Medail­le“ in Aner­ken­nung sei­ner per­sön­li­chen Ver­dien­ste um die freund­schaft­li­chen Bezie­hun­gen mit dem Heimatkreis.

Der 36. Brau­nau­er Hei­mat­tag fand die­ses Jahr unter dem Mot­to „Tage der Begeg­nung“ statt. Zum 5. Mal nutz­te die Hei­mat­ge­mein­schaft die sude­ten­deut­sche Bil­dungs- und Begeg­nungs­stät­te „Hei­li­gen­hof“ in Bad Kis­sin­gen für das so wich­ti­ge Fest. Fast 100 Men­schen aus Deutsch­land und Tsche­chi­scher Repu­blik ver­sam­mel­ten sich in einer freund­schaft­li­chen Atmo­sphä­re, die wesent­lich zum gegen­sei­ti­gen Ver­ständ­nis und Ver­ständ­nis der Ver­gan­gen­heit bei­trug. Das gemein­sa­me Sin­gen der tsche­chi­schen Natio­nal­hym­ne war für alle am Ende des Tref­fens ein sehr emo­tio­na­ler Moment.

„Brau­nau­er Medaille“

Die Ver­lei­hung der „Brau­nau­er Medail­le“ über­nahm Hei­mat­kreis­be­treu­er Erik Buch­holz, der mit der Ver­lei­hung des Ehren­zei­chens der sude­ten­deut­schen Hei­mat­ge­mein­schaft „Dank und Aner­ken­nung für die immer mehr gewach­se­ne Hin­wen­dung zu unse­rem Hei­mat­kreis und sei­ne Unter­stüt­zung um die Städ­te­part­ner­schaft“ mit Bro­u­mov (Brau­nau), Tsche­chi­sche Repu­blik, aus­drück­te. Dr. Uwe Kirsch­stein nahm die Aus­zeich­nung mit sicht­ba­rer Regung entgegen.

Der Forch­hei­mer Ober­bür­ger­mei­ster bedank­te sich – auch im Namen sei­ner Stadt als Paten­stadt der Brau­nau­er Hei­mat­ver­trie­be­nen und Part­ner­stadt von Broumov/​Brau­nau – für die Ehrung: „Ich beglück­wün­sche Sie (den Hei­mat­kreis Braunau/​Sude­ten­land e.V.) für den engen Zusam­men­halt und für Ihren Ein­satz für das Hei­mat­mu­se­um in Forch­heim sowie die inten­si­ve Kon­takt­pfle­ge in die Hei­mat­or­te. Mir ist inzwi­schen das schö­ne Brau­nau­er Land ans Herz gewachsen.“

Zudem hat­te Buch­holz die Ehre, eine lang­jäh­ri­ge treue Mit­strei­te­rin des Hei­mat­krei­ses mit einer hohen Aus­zeich­nung zu ehren. Hel­ga Buhl aus Forch­heim ist nun das 26. Ehren­mit­glied. Sie hat­te sich über Jahr­zehn­te hin­weg als Dol­met­sche­rin bei den Ver­an­stal­tun­gen in Forch­heim, Gerst­ho­fen, Brau­nau und Bad Kis­sin­gen zur Ver­fü­gung gestellt und für den Rund­brief eine Viel­zahl von Bei­trä­gen aus dem Tsche­chi­schen in die deut­sche Spra­che über­setzt. Nun wur­de sie als erste Frau in die Rei­he der Brau­nau­er Ehren­mit­glie­der aufgenommen.

Paten­stadt Forchheim

„Mit Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein hat sich der bis­lang schon gute Kon­takt mit der Paten­stadt Forch­heim in den letz­ten bei­den Jah­ren ste­tig zu einer freund­schaft­li­chen Bezie­hung wei­ter­ent­wickelt“, schil­dert der Vor­sit­zen­de des Hei­mat­krei­ses, Erik Buch­holz, im Brau­nau­er Rund­brief, dem Mit­tei­lungs­blatt der Heimatvertriebenen.

Anläss­lich der 20-jäh­ri­gen Wie­der­kehr der Unter­zeich­nung der Städ­te­part­ner­schaft zwi­schen Forch­heim und Broumov/​Brau­nau hat­te Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein im Sep­tem­ber des Jah­res 2021 Dele­ga­tio­nen der Stadt Broumov/​Brau­nau und des Hei­mat­krei­ses Brau­nau zu einer locke­ren und sehr per­sön­lich gepräg­ten Begeg­nung nach Forch­heim ein­ge­la­den. Gemein­sam mit den Gästen erfolg­te ein Besuch im Brau­nau­er Hei­mat­mu­se­um, Para­de­platz 2 (Rück­ge­bäu­de).

Zudem ver­tief­te Hei­mat­kreis­be­treu­er Erik Buch­holz in der Fol­ge­zeit den Kon­takt zu dem Lei­ter des Kul­tur­amts der Stadt Forch­heim, Lorenz Deutsch. Dies sei ins­be­son­de­re für ange­streb­te Inve­sti­tio­nen im Hei­mat­mu­se­um sehr wich­tig, hieß es im Brau­nau­er Rundbrief.

Zum Inter­na­tio­na­len Muse­ums­tag 2023 besuch­te die Forch­hei­mer Kul­tur­bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel das Brau­nau­er Hei­mat­mu­se­um und über­zeug­te sich von des­sen Funk­ti­on inner­halb der Forch­hei­mer Kul­tur­land­schaft und des­sen Wich­tig­keit in der Städ­te­part­ner­schaft Forch­heim – Broumov/​Brau­nau.

Für den Herbst ist die Teil­nah­me von Hei­mat­kreis­be­treu­er Erik Buch­holz an einer Sit­zung des Forch­hei­mer Haupt- und Kul­tur­aus­schus­ses geplant.