Am Frei­tag, 1. Sep­tem­ber, gab es gleich zwei Pre­mie­ren: 17 jun­ge Berufsstarter:innen began­nen ihre Aus­bil­dung bei medi. Und Geschäfts­füh­rer Dirk Trei­ber, Co-Lei­tung HR Chri­sti­an Ull­mann und die medi Ausbilder:innen begrüß­ten den Aus­bil­dungs­jahr­gang 2023 erst­mals im neu­en medi Tower.

Pro­duk­ti­on, Logi­stik, IT, Ver­wal­tung – medi bie­tet Aus­bil­dun­gen in vie­len zukunfts­star­ken gewerb­li­chen und kauf­män­ni­schen Beru­fen sowie dua­le Stu­di­en­gän­ge an. So unter­schied­lich die Berufs­pro­fi­le auch sind, alle medianer:innen ver­eint der medi Spi­rit, um mit Team­work immer zum best­mög­li­chen Ergeb­nis zu gelan­gen. Ob medi­zi­ni­sche Kom­pres­si­ons­strümp­fe, Ban­da­gen, Orthe­sen oder Schuh­ein­la­gen – medi Pro­duk­te und digi­ta­le Lösun­gen ver­hel­fen Men­schen auf der gan­zen Welt wie­der zu mehr Lebensqualität.

So bil­det medi Fach­kräf­te im eige­nen Unter­neh­men aus: Begei­ste­rung wecken, Moti­va­ti­on för­dern, Fähig­kei­ten ent­decken und stär­ken medi Geschäfts­füh­rer Dirk Trei­ber begrüß­te alle Aus­zu­bil­den­den und wünsch­te ihnen viel Spaß zum Start in die­sen wich­ti­gen neu­en Lebens­ab­schnitt. Er beton­te, dass medi alle Vor­aus­set­zun­gen für eine aus­ge­zeich­ne­te Berufs­aus­bil­dung bie­tet und das Unter­neh­men ein attrak­ti­ver Arbeit­ge­ber ist – auch nach der Aus­bil­dung: „medi ist auch ein Ort der lebens­lan­gen Wei­ter­ent­wick­lung und Per­spek­ti­ve. Bleibt neu­gie­rig und stellt vie­le Fra­gen, dafür ste­hen alle Türen der medianer:innen immer offen.“

Co-Lei­tung HR Chri­sti­an Ull­mann freu­te sich beson­ders über den ersten Azu­bi­start im medi Tower: „Genau­so wie unse­re Aus­zu­bil­den­den ist der neue medi Tower ein star­kes Zei­chen für die Zukunft des Unter­neh­mens. Ihr habt euch rich­tig ent­schie­den – medi bie­tet eine tol­le Aus­bil­dung und ist ein siche­rer, zukunfts­wei­sen­der Arbeit­ge­ber, bei dem täg­lich alle Mitarbeiter:innen ihr Bestes geben, damit Men­schen Mobi­li­tät und Lebens­qua­li­tät zurück­ge­win­nen kön­nen. Unser Mot­to ‚medi. I feel bet­ter.‘ gilt dabei nicht nur für Patient:innen, son­dern auch für unse­re Mitarbeiter:innen und Aus­zu­bil­den­den. Wir wol­len Begei­ste­rung wecken und Moti­va­ti­on för­dern. Unse­re Azu­bis wer­den des­halb bereits vom ersten Tag an in alle Abläu­fe eingebunden.“

Nach der Begrü­ßung stan­den eine Unter­neh­mens­prä­sen­ta­ti­on, Ken­nen­ler­nen mit Ausbilder:innen, Ausbildungspat:innen und Vertreter:innen der medi Aus­zu­bil­den­den-Ver­tre­tung (AZV) sowie ein Video­dreh auf dem Pro­gramm – zu sehen unter www​.tik​tok​.com/​@​m​e​d​i​_​a​u​s​b​i​l​d​ung.

Wer 2024 eine Aus­bil­dung bei medi begin­nen möch­te, kann sich jetzt noch bewer­ben. Infor­ma­tio­nen zu allen medi Aus­bil­dungs- und Job­an­ge­bo­ten gibt es online unter care​er​.medi​.de