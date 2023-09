Es ist wie­der so weit! Am 16. und 17. Sep­tem­ber fin­det der gro­ße Herbst­floh­markt auf dem Bay­reu­ther Volks­fest­platz statt. Ca. 500 Ver­käu­fer bie­ten am gesam­ten Wochen­en­de von Klei­dung über Möbel, Spiel­zeug, Geschirr, Anti­qui­tä­ten und Rari­tä­ten wie­der alles an, was das Floh­mark­t­herz begehrt. Hier wird jeder fündig!

Für alle Besu­cher, die ger­ne stö­bern, han­deln und feil­schen, sind die Öff­nungs­zei­ten des Floh­mark­tes Sams­tag und Sonn­tag 09.00 – 18.00 Uhr. Abseits der Viel­falt an Waren bie­ten auch Stän­de und Buden von Schau­stel­lern Spei­sen und Geträn­ke für das leib­li­che Wohl an. Der Ein­tritt zum Floh­markt ist frei.

Die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH (BMTG) erwar­tet wie immer einen gro­ßen Ansturm an Ver­käu­fern und Käu­fern, die ger­ne auch von weit her anrei­sen. Man darf mit einem gut bestück­ten Sor­ti­ment am gesam­ten Wochen­en­de rech­nen. Die Stand­plät­ze sind alle rest­los ausverkauft.

Unter www​.bay​reu​ther​-floh​markt​.de ste­hen dar­über hin­aus zusätz­li­che Infor­ma­tio­nen, das Infor­ma­ti­ons­schrei­ben der Stadt Bay­reuth, die Prei­se sowie die Teil­nah­me­be­din­gun­gen zum Down­load bereit.

Bei wei­te­ren Fra­gen wen­den Sie sich an die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH, veranstaltungen@​bayreuth-​tourismus.​de, Tel. 0921 / 885 741