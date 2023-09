Seit dem 31. August fließt bei den Bas­ket­bal­lern der Bau­nach Young Pikes wie­der der Schweiß in der Trai­nings­hal­le in Strul­len­dorf. Unter dem neu­en Trai­ner­ge­spann Jan Schneider/​Jörg Mau­solf star­ten gleich 23 Spie­ler in die neue Sai­son, in der die jun­gen Hech­te erst­mals in die Grup­pe Mit­te der 2. Regio­nal­li­ga Süd­ost ein­ge­teilt sind.

Sie­ben Akteu­re, die in der ver­gan­ge­nen Sai­son noch das grün-wei­ße Tri­kot tru­gen, wur­den aus dem dies­jäh­ri­gen Kader ver­ab­schie­det: Jonas Zilins­kas wird zukünf­tig für die Oran­ge Aca­de­my in Ulm an den Start gehen. Joshua Schön­bäck ver­sucht sei­ne Bas­ket­ball­kar­rie­re in den USA wei­ter zu pushen, Leon Kasche und Jaden Brown schlie­ßen sich dem Würz­bur­ger Nach­wuchs­pro­gramm an und Noah Okah folgt sei­nem ehe­ma­li­gen Trai­ner Gabri­el Strack nach Lever­ku­sen. Dejan Lukac setzt ande­re Prio­ri­tä­ten und möch­te aktu­ell nicht mehr Bas­ket­ball auf die­sem Niveau spie­len, wäh­rend Matej Bilic noch auf der Suche nach einem neu­en Ver­ein ist.

Die Sai­son 2023/24 beginnt erst am 28. Okto­ber mit einem Heim­spiel im Bas­ket­ball Cen­ter Haupts­moor gegen die 2. Mann­schaft des ProB-Ligi­sten BG Leitershofen/​Stadtbergen zur übli­chen Spiel­zeit am Sams­tag um 17 Uhr.

Deutsch­land ist Welt­mei­ster – Ex-Bau­n­a­cher Spie­ler beteiligt

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag wur­de die deut­sche Bas­ket­ball-Natio­nal­mann­schaft durch einen 83:77 Sieg gegen Ser­bi­en erst­mals in der Geschich­te Weltmeister.

An die­sem rie­si­gen und völ­lig uner­war­te­ten Erfolg waren auch zwei ehe­ma­li­ge Bau­n­a­cher Spie­ler betei­ligt: And­res Obst und Johan­nes Thie­mann tru­gen zwi­schen 2013 und 2016 das grün­wei­ße Tri­kot des FC Bau­nach. Bei­de Spie­ler hat­ten einen gro­ßen Anteil an die­sem histo­ri­schen Triumph.

Herz­li­chen Glück­wunsch an die bei­den „Bau­n­a­cher“ Jungs, deren Talent die Bau­n­a­cher Ver­ant­wort­li­chen schon früh­zei­tig erkannt hat­ten, und die gesam­te Nationalmannschaft.

Die Tri­kots der bei­den Welt­mei­ster wer­den bei Gele­gen­heit einen ent­spre­chen­den Platz im Bau­n­a­cher Sport­heim bekommen.