Die Stadt­wer­ke Forch­heim erneu­ern ab 18.09.2023 in der Apo­the­ken­stra­ße die Strom­ver­sor­gungs­lei­tun­gen und bau­en das Glas­fa­ser­netz wei­ter aus. Wäh­rend in die­sem Jahr bis zum 20. Novem­ber die Haupt­strom­tras­se saniert und die Glas­fa­ser­lei­tung ver­legt wird, fin­den ab dem Februar/​März 2024, abhän­gig von der Wit­te­rung, nur noch arbei­ten an den Haus­an­schlüs­sen statt.

Geschäf­te fuß­läu­fig erreich­bar und geöffnet

Die Apo­the­ken­stra­ße wird bis zur Eröff­nung des Weih­nachts­mark­tes für den Ver­kehr gesperrt sein. Fuß­gän­ger kön­nen ohne Ein­schrän­kung bum­meln und bei ihren Lieb­lings­ga­stro­no­men Essen und Trin­ken gehen. Zum Ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag wird die Bau­stel­le so abge­si­chert sein, dass es für die Besu­cher zu kei­nen Behin­de­run­gen kom­men wird. Pünkt­lich zur Eröff­nung des Weih­nachts­mark­tes ist die Stra­ße wie­der so fer­tig gestellt, dass die­se unge­hin­dert pas­siert wer­den kann.

Dia­log führt zum Erfolg

Gemein­sam mit den Inha­bern haben wir die Bau­stel­len­si­tua­ti­on ana­ly­siert und eine gemein­sa­me Lösung gefun­den. Unse­re Bau­stel­len­ko­or­di­na­to­ren ste­hen den Laden­in­ha­bern dabei wäh­rend der Bau­pha­sen auf kur­zem Weg digi­tal zur Ver­fü­gung. Hin­weis­schil­der in der Horn­schuch-Allee und in der Haupt­stra­ße wei­sen zudem dar­auf hin, dass die Geschäf­te und die Gastro­no­mie geöff­net sind. Die Händ­ler und Gastro­no­men ste­hen der Pres­se ger­ne für ein per­sön­li­ches State­ment zur Ver­fü­gung und dür­fen kon­tak­tiert werden.