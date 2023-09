Spiel­be­richt TSV Drü­gen­dorf – SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach/​Heroldsbach 2 1:1 (1:1)

Erster Punkt für die „Zwei­te“

Durch eine deut­li­che Lei­stungs­stei­ge­rung im Ver­gleich zur Vor­wo­che gelang der zwei­ten Mann­schaft der SG ein Punkt­ge­winn bei den Mädels des TSV Drügendorf.

Doch zunächst muss­te man mit der ersten Akti­on einen Gegen­tref­fer hin­neh­men. Durch einen lan­gen Ball, den sowohl Abwehr als auch Tor­hü­te­rin unter­schätz­ten, stand Lena Schmitt auf ein­mal völ­lig blank und konn­te an Jen­ni­fer Späth vor­bei schie­ben (1.). Danach dau­er­te es eini­ge Minu­ten, bis die SG sich end­lich fing und eben­falls zu klei­ne­ren Tor­chan­cen kam. Nach knapp einer vier­tel Stun­de konn­te Anna Kop­pers einen Abspra­che­feh­ler in Drü­gen­dorfs Hin­ter­mann­schaft eis­kalt aus­nut­zen (14.). In der Fol­ge ent­wickel­te sich ein offe­ner Schlag­ab­tausch ohne nen­nens­wer­te Tor­ge­le­gen­hei­ten. Vor allem gegen Ende der Par­tie ver­such­te die Heim­elf noch ein­mal Druck zu machen und den Sieg­tref­fer zu erzie­len. Die­ser soll­te aber nicht mehr gelin­gen. Somit holt die SG II ihren ersten Punkt in die­ser Saison.

Spiel­be­richt STV Deu­ten­bach – SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach/​Heroldsbach 3:1 (2:1)

Ver­dien­te Niederlage

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ging es für die SG zum Mit-Auf­stei­ger nach Deu­ten­bach, die eben­falls als Kreis­li­ga-Mei­ster in die Bezirks­li­ga aufstiegen.

Die SG leg­te gut los und ver­such­te die Geg­ne­rin­nen bereits in deren Hälf­te unter Druck zu set­zen. Dies gelang auch pha­sen­wei­se sehr gut, aller­dings ohne sich nen­nens­wer­te Tor­ge­le­gen­hei­ten zu erar­bei­ten. Nach einer guten vier­tel Stun­de wur­de ein Rück­pass der SG zum Ver­häng­nis. Die­ser wur­de direkt in die Füße von Anne Nickel gespielt. Die­se ließ sich nicht lan­ge bit­ten und schob trocken zur 1:0‑Führung ein (17.). Kurz dar­auf führ­te ein Frei­stoß von der Sei­ten­li­nie zum 2:0. Die­ser lan­de­te unhalt­bar für Aus­hilfs­kee­pe­rin Sina Schmitt im lan­gen Eck (19.). Davon wach gerüt­telt kam nun auch wie­der mehr von der SG, die kurz nach dem zwei­ten Gegen­tref­fer nach­le­gen konn­te. Ein Frei­stoß von Alex­an­dra Lou­kas wur­de direkt vor die Bei­ne von Mir­jam Heigl abge­lenkt, wel­che aus kur­zer Distanz ein­net­zen konn­te (22.). In der Fol­ge ver­such­te die SG alles, den Aus­gleich zu erzie­len, wäh­rend die Heim­elf sich auf das Kon­tern kon­zen­trier­te. Einen Frei­stoß von Ste­fa­nie Lass­ner konn­te die Heim-Tor­hü­te­rin nur nach vor­ne abweh­ren, aller­dings konn­te kei­ne SG-Spie­le­rin den Abpral­ler ver­wer­ten (35.). Kurz vor dem Pau­sen­tee war es wie­der Stef­fi Lass­ner, die bei­na­he den Aus­gleich per Fern­schuss Mar­ke „Tor des Monats“ erziel­te (44.). Lei­der lan­de­te der Schuss am Quer­bal­ken. Nach der Pau­se fehl­te das Auf­bäu­men der Gäste lei­der kom­plett und der STV hat­te wenig Pro­ble­me die Angriffs­be­mü­hun­gen der Gäste zu unter­bin­den. Außer einer guten Gele­gen­heit für Seli­na Pelch soll­te in Halb­zeit Zwei für die SG nicht mehr drin sein. Kurz vor dem Ende der Par­tie erziel­te Ann-Cath­rin Pröll den 3:1‑Endstand, in dem ein Frei­stoß schnell aus­ge­führt wur­de und sie unge­stört aus 16 Metern ein­schie­ßen konn­te (90.). So bleibt am Ende eine ver­dien­te Nie­der­la­ge für die SG, die es ver­pass­te in den ent­schei­den­den Momen­ten kon­se­quent zu ver­tei­di­gen und nach vor­ne kei­ne Mit­tel wuss­te, sich gefähr­li­che Angrif­fe zu erspielen.