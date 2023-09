BAM­BERG / LIT­ZEN­DORF / HIRSCHAID. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de wur­den in und um Bam­berg meh­re­re Wahl­pla­ka­te und ein Ver­kehrs­zei­chen beschä­digt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Im Lau­fe des ver­gan­ge­nen Wochen­en­des beschmier­ten Unbe­kann­te in der Ket­ten­brück­stra­ße in Bam­berg zwei Wahl­pla­ka­te, eine Wer­be­ta­fel und ein Ver­kehrs­schild mit poli­ti­schen State­ments. Der Sach­scha­den liegt bei cir­ca 200 Euro. Die Kri­po Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Sie beschäf­tigt außer­dem eine Sach­be­schä­di­gung an einem Groß­pla­kat in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße. Hier wur­de u.a. ein Haken­kreuz mit­tels Graf­fi­ti auf das Wahl­pla­kat gesprüht. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den liegt auch hier bei geschätz­ten 200 Euro.

In Lit­zen­dorf im Land­kreis Bam­berg wur­den meh­re­re Wahl­pla­ka­te her­un­ter­ge­ris­sen und teil­wei­se in einen angren­zen­den Bach gewor­fen. Auch hier führt die Kri­po Bam­berg die Ermittlungen.

In Hirschaid wur­de in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ein Tat­ver­däch­ti­ger beim Her­un­ter­rei­ßen eines Wahl­pla­ka­tes beob­ach­tet. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zi­sten stell­ten bei dem 28-jäh­ri­gen Mann einen Alko­hol­wert von cir­ca 1,7 Pro­mil­le fest. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Sachbeschädigung.

Wer Hin­wei­se zu den Taten geben kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 zu melden.