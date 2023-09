Jeden zwei­ten Don­ners­tag im Sep­tem­ber fin­det der bun­des­wei­te Warn­tag statt.

Die gemein­sa­me Übung von Bund und Län­dern dient dazu Abläu­fe und Schnitt­stel­len zu erpro­ben und im Nach­gang zu ver­bes­sern. Gleich­zei­tig soll auf das The­ma War­nung, Warn­ka­nä­le und Selbst­schutz im Zivil- und Kata­stro­phen­schutz auf­merk­sam gemacht werden.

Was pas­siert am Warntag?

Gegen 11 Uhr wird eine War­nung über das Modu­la­re Warn­sy­stem (MoWaS) aus­ge­löst. Die­se Pro­be­war­nung wird über Apps wie z.B. NINA oder auf digi­ta­len Stadt­in­for­ma­ti­ons­ta­feln und Infor­ma­ti­ons­sy­ste­men der Deut­schen Bahn angezeigt.

Auch vie­le der an MoWaS ange­schlos­se­nen Rund­funk­sen­der (Radio und TV) neh­men an der Übung teil. Der Mobil­funk­dienst „Cell Broad­cast“ ermög­licht dabei den Emp­fang auf Mobil­te­le­fo­nen auch ohne instal­lier­te App. Eine Instal­la­ti­on der Warn-Apps soll­te auf den Mobil­te­le­fo­nen vor­han­den sein, dass eine umfas­sen­de War­nung der Bevöl­ke­rung im Land­kreis Forch­heim mög­lich ist. Die Apps ste­hen in den App-Stores zur Verfügung.

Wel­che Vor­tei­le bie­tet Cell Broad­cast? Über den Mobil­funk­dienst Cell Broad­cast kön­nen seit Febru­ar 2023 bun­des­weit Warn­nach­rich­ten ver­schickt wer­den. Die Nach­richt erreicht alle mobi­len End­ge­rä­te einer Funk­zel­le, ohne dass eine App oder Inter­net­ver­bin­dung nötig ist. Ein Alarm­si­gnal macht auch bei Stumm­schal­tung auf den Ein­gang der Warn­nach­richt aufmerksam.

Wer­den auch Sire­nen als Warn­mit­tel eingesetzt?

Sire­nen im Land­kreis Forch­heim die­nen der­zeit aus­schließ­lich der Alar­mie­rung von Feu­er­weh­ren, die War­nung der Bevöl­ke­rung ist hier­über noch nicht möglich.

Ober­ste Prio­ri­tät der Land­krei­se und Kom­mu­nen ist es jedoch die Bevöl­ke­rung im Zivil- und Kata­stro­phen­schutz ziel­ge­rich­tet war­nen zu kön­nen. Im Zuge der lau­fen­den Umstel­lung zur digi­ta­len Alar­mie­rung wer­den auch Sire­nen im Land­kreis für den ein­mi­nü­ti­gen auf- und abschwel­len­den Heul­ton zur War­nung der Bevöl­ke­rung in Zukunft aus­sen­den können.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen in ver­schie­de­nen Spra­chen fin­den Sie auf der Web­site des Bun­des­am­tes für Bevöl­ke­rungs­schutz und Kata­stro­phen­hil­fe unter www​.bbk​.bund​.de.