Sams­tag, 16.09.2023 von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Vie­le Haus­hal­te machen mit.

Dach­bo­den­fun­de, Fahr­rä­der, Werk­zeu­ge, Klein­mö­bel, Haus­halts­wa­ren, Klei­dung, Kin­der­sa­chen und ande­res war­ten auf neue Besitzer.

Orts­plä­ne mit Kenn­zeich­nung der Teil­neh­mer lie­gen am Park­platz am Bahn­hof Kirch­eh­ren­bach und in der Dorf­mit­te vor der Kir­che kosten­los aus.

Bei Rück­fra­gen wen­den sie sich bit­te an Kat­ja Hof­mann. Tel. 09191/797050 oder Han­dy 0170/4552367