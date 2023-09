In der Sai­son­bi­lanz 22/23 der Fach­zeit­schrift „Die Deut­sche Büh­ne“ durf­te sich das ETA Hoff­mann Thea­ter über zwei Nen­nun­gen freu­en – eine für die beste Lei­stung in der Kate­go­rie „Schau­spiel“ und eine in der Kate­go­rie „Büh­ne / Kostü­me / Video / Sound“ für das Team von „Dan­tons Tod“ (Regie: Phil­ipp Arnold / Büh­ne und Video: Vik­tor Reim / Kostü­me: Julia Diet­rich / Musik: Romain Fre­quen­cy). Das Team um Regis­seur Phil­ipp Arnold wird auch in der neu­en Spiel­zeit am Bam­ber­ger Thea­ter zu Gast sein, und zwar mit einer Insze­nie­rung von Fried­rich Schil­lers „Maria Stuart“ (Pre­miè­re 15. März 2024).