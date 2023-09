Herz­li­chen Glück­wunsch!: Ella, Mathis, Adri­an, Isa und Anton haben beim Büche­rei-Som­mer­fe­ri­en­quiz die Nase vorn

„Wie vie­le Rol­len hat ein Skate­board?“ oder „Was isst ein Pan­da­bär am lieb­sten? – die­se und vie­le wei­te­re kniff­li­ge Fra­gen galt es beim dies­jäh­ri­gen Som­mer­fe­ri­en­quiz der Kulm­ba­cher Büche­rei am Stadt­park zu beant­wor­ten. Hun­der­te Kin­der im Alter von fünf bis zwölf Jah­ren haben wäh­rend der Som­mer­fe­ri­en ihren Rät­sel­schein in der Büche­rei abge­holt und flei­ßig mitgequizzt.

„Wir woll­ten ein wenig Abwechs­lung in den lan­gen Som­mer­fe­ri­en bie­ten und freu­en uns rie­sig, dass unser Quiz bei den jun­gen Besu­chern so toll ange­kom­men ist“, sagt Büche­rei­lei­te­rin Pia Wich. Unter allen rich­ti­gen Ein­sen­dun­gen wur­den am Ende fünf Preis­trä­ger ermittelt.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann über­reich­te zusam­men mit Büche­rei­lei­te­rin Pia Wich den strah­len­den Gewin­nern offi­zi­ell ihre Prei­se. Neben einem Buch­gut­schein bekam jedes Kind in der Büche­rei am Stadt­park auch eine klei­ne Über­ra­schung. „Ihr seid klas­se Rate­füch­se gewe­sen und habt alle Fra­gen rich­tig beant­wor­tet“, lob­te OB Ingo Leh­mann die aus­ge­lo­sten Gewin­ner Ella Ohne­mül­ler, Mathis Trai­ni, Adri­an Sin­ger, Isa Hauf­fe und Anton Hagen. „Ich wün­sche Euch allen viel Freu­de mit Eurem Gewinn!“

Doch nicht nur das Som­mer­fe­ri­en­quiz kommt gut an – auch die Büche­rei am Stadt­park selbst ist ein ech­ter „Dau­er­bren­ner“. Mehr als 13.000 Medi­en wur­den in den Som­mer­fe­ri­en bis­lang ent­lie­hen. Dar­über hin­aus haben sich 50 neue Leser in der Kulm­ba­cher Büche­rei ange­mel­det. Um vor allem Kin­dern und Jugend­li­chen bis 18 Jah­ren den Zugang zu den unter­schied­lich­sten Medi­en in der Büche­rei zu erleich­tern, ist die die Aus­lei­he für sie kosten­los – allein das Aus­stel­len eines Büche­rei­aus­wei­ses schlägt ein­ma­lig mit zwei Euro Gebühr zu Buche.

Erwei­ter­te Bild­un­ter­schrift: Sie strah­len gemein­sam um die Wet­te: Fünf Kin­der hat­ten am Ende beim belieb­ten Som­mer­fe­ri­en­quiz der Büche­rei am Stadt­park die Nase vorn. Unter hun­der­ten Ein­sen­dun­gen wur­den sie als Gewin­ner aus­ge­lost. Zusam­men mit Büche­rei­lei­te­rin Pia Wich (hin­ten rechts) über­reich­te Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann (hin­ten links) jeweils einen Buch­gut­schein und eine klei­ne Über­ra­schung an (vor­de­re Rei­he, v. l . n. r.) Adri­an Sin­ger, Anton Hagen, Mathis Trai­ni und Ella Ohne­mül­ler. Gewin­ne­rin Isa Hauf­fe ist nicht im Bild zu sehen (Bild: Stadt Kulmbach/​Stefan Linß).