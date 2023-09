Mit dem Start des neu­en Schul­jahrs star­tet auch das neue Schü­ler­ticket für Schüler*innen in Coburg. Die Stadt Coburg über­nimmt für alle in Coburg gemel­de­ten Schüler*innen, die nicht der Kosten­frei­heit des Schul­wegs unter­lie­gen, die Hälf­te der monat­li­chen Kosten für eine Fahr­kar­te im Stadt­bus­be­reich. Das gilt auch für Auszubildende.

„Dies ist ein Bei­trag des Stadt­rats zu mehr Gerech­tig­keit für Cobur­ger Kin­der und Jugend­li­che. Die mei­sten Kin­der im Land­kreis erhal­ten auto­ma­tisch ein Schü­ler­ticket, weil sie zu weit von ihrer Schu­le ent­fernt woh­nen. In der Stadt aber sind die Wege kurz“, begrün­det Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig die­se För­de­rung. Mit dem VGN-Bei­tritt im kom­men­den Jahr wären hier gro­ße Unter­schie­de ent­stan­den, da den beför­de­rungs­pflich­ti­gen Kin­dern dann das 365 Euro-Ticket aus­ge­stellt wird, mit dem im gesam­ten VGN-Bereich gefah­ren wer­den kann. Ab Janu­ar för­dert die Stadt Coburg auch die­ses Ticket, wenn es das regu­lä­re Schü­ler­ticket ist. „Es wäre die Auf­ga­be des Frei­staats, die­se Unge­rech­tig­keit gegen­über den Stadt-Kin­dern abzu­wen­den. Da der Frei­staat das nicht tut, macht es die Stadt Coburg.“

Das ver­gün­stig­te Schü­ler­ticket kön­nen die Erzie­hungs­be­rech­tig­ten ein­fach online bean­tra­gen. Auf der Inter­net­sei­te www​.coburg​.de/​s​c​h​u​e​l​e​r​t​i​c​ket müs­sen dazu nur Name, Adres­se und Klas­se ein­ge­ben und die ent­spre­chen­de Schu­le aus­ge­wählt wer­den. „Wir haben einen mög­lichst ein­fa­chen Weg gewählt, damit mög­lichst vie­le Eltern die­ses Ticket bean­tra­gen und nicht von zu viel Büro­kra­tie abge­schreckt wer­den“, so Mari­ta Neh­ring, die ÖPNV-Beauf­trag­te der Stadt Coburg. Mit dem Antrag wird auto­ma­tisch die ange­ge­be­ne Schu­le infor­miert, die die Anga­ben online prüft. Nach der erfolg­ten Bestä­ti­gung geht die Infor­ma­ti­on an die SÜC wei­ter. Auch die Antragssteller*innen erhal­ten eine E‑Mail, dass die geför­der­te Schü­ler­kar­te ab dem kom­men­den Werk­tag im SÜC-Info­cen­ter am Thea­ter­platz abge­holt wer­den kann. So spa­ren sich die Eltern vie­le Wege hin und her bis alle Bestä­ti­gun­gen vorliegen.

Alle Schu­len im Cobur­ger Stadt­ge­biet sind bereits hin­ter­legt. Wenn eine wei­te­re Schu­le benö­tigt wird, weil z. B. eine Berufs­schu­le außer­halb besucht wird, der Aus­bil­dungs­be­trieb aber in Coburg ist, kann die­se ohne Pro­ble­me ein­ge­ge­ben werden.

„Wie man es von Paket­sen­dun­gen kennt, wird immer über den aktu­el­len Bear­bei­tungs­stand infor­miert. Dau­ert die Prü­fung der Daten bei den Schu­len län­ger, gibt es eine Benach­rich­ti­gung“, ver­spricht Ste­fan Fey, der im Amt für Digi­ta­li­sie­rung und Kom­mu­ni­ka­ti­on das Online­por­tal auf­ge­setzt hat.

Den Zuschuss zum Schü­ler­ticket erhal­ten alle in Coburg gemel­de­ten schul­pflich­ti­gen Kin­der, für die kei­ne Beför­de­rungs­pflicht besteht. Auf die­se frei­wil­li­ge Lei­stung hat­te sich im ver­gan­gen Früh­jahr der Cobur­ger Stadt­rat geeinigt.